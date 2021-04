L'Alt Pirineu i Aran surt al carrer amb ganes per tornar a celebrar Sant Jordi

Els carrers i places de moltes poblacions de l'Alt Pirineu i Aran han tornat a omplir-se aquest divendres per celebrar Sant Jordi, després que la pandèmia obligués a suspendre l'edició de l'any passat. Tot i les restriccions derivades del covid-19, les parades han tornat a omplir l'espai públic i la gent ha aprofitat per anar-hi a comprar llibres i roses, com abans de la pandèmia.

Les llibreries, de fet, asseguren que ja fa dies que tenien un bon nivell de vendes i celebren que aquest Sant Jordi l'afluència de clients està sent molt bona. Ho constatava a mig matí la Gemma Pes, de la llibreria Bochaca, que remarcava que enguany està tenint molta sortida el llibre Tremp Desaparegut, així com A cor obert, el darrer llibre d'Oriol Mitjà. També a Tremp, Marta Farré, de la llibreria La Singratalla, remarcava la bona afluència de clients i la bona acollida que estan tenint llibres locals, com Sort Tel-Aviv, de Josep Calvet.

També s'han mostrat satisfetes les responsables de les floristeries de Tremp, que han destacat que la gent "ha sortit amb moltes ganes" i en algun cas, fins i tot han notat més reserves que en anys anteriors. No creuen, però, que superin les vendes d'edicions passades, en part perquè el preu de les roses ha pujat.

A la Seu d'Urgell, el passeig Joan Brudieu s'ha omplert amb una trentena de parades de llibres, roses i de diverses entitats. Entre altres, hi ha muntat una carpa l'Associació Llibre del Pirineu, amb signatures d'autors durant tota la jornada.

A Puigcerdà, mentrestant, les parades -una vintena- s'han aplegat al passeig 10 d'abril. A banda de llibreries, floristeries i entitats amb seu social a la Vila, també hi ha posat parada la biblioteca Comtat de Cerdanya que, un any més, ha ofert la tradicional venda de llibres a metres.

A Vielha, Sant Jordi també ha tornat al carrer, amb la presència de diverses parades de llibres i roses.

Per la seva banda, el Conselh Generau d'Aran ha enregistrat un vídeo on diverses persones promouen la literatura en aranès.

Al Pont de Suert, a banda de les parades de llibres i roses, s'hi ha organitzat un recital i una gimcana literària, amb pistes amagades en diversos indrets de la població. Sort, mentrestant, ha optat per suspendre els actes públics de Sant Jordi degut a la situació delicada que viu a nivell sanitari, a causa de la pandèmia.