L'Alta Ribagorça se suma al sistema que recompensa per reciclar

Els habitants del Pont de Suert compromesos amb el reciclatge obtindran a partir d'aquest divendres recompenses cada vegada que reciclin les seves llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Això és possible gràcies a l'aposta de l'Ajuntament per RECICLOS, el Sistema de Devolució i Recompensa (SDR) que ha estat desenvolupat per Ecoembes, l'organització ambiental sense ànim de lucre que coordina el reciclatge d'envasos a tot el país.

D'aquesta manera, el Pont de Suert es converteix en un dels municipis catalans que ha apostat per aquest sistema de reciclatge que premia els ciutadans recicladors amb incentius que ajudin a millorar el seu entorn més proper, mentre segueixen fomentant la circularitat dels envasos, és a dir, contribuint a donar-los una nova vida.

Així, els 2.216 veïns i veïnes del Pont de Suert podran reciclar les seves llaunes i ampolles de plàstic de begudes en un dels 43 contenidors grocs dels carrers de la localitat -als quals se'ls ha incorporat tecnologia- i obtenir recompenses en fer-ho. Entre aquests incentius, destaquen contribuir a dotar d'un tricicle a una residència del municipi per ajudar a la mobilitat dels seus padrins i padrines.

Aquest sistema de reciclatge SDR ha estat presentat aquest divendres al matí en un acte que ha tingut lloc a l'avinguda Ciutat de Lleida i al qual han assistit la presidenta del Consell Comarcal Alta Ribagorça i alcaldessa de Vilaller, Maria Jose Erta, l'alcalde del Pont de Suert, José Antonio Troguet, el gerent del Consell Comarcal, Javier Alonso, tècnic de medi ambient del Consell Comarcal, Lluis Florit i el portaveu d'Ecoembes a Catalunya, Enric Ibañez.

En aquest sentit, la presidenta del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Maria José Erta, creu que la iniciativa tindrà bona acollida, ja que respon a la línia de treballs portada a terme els últims anys per potenciar el reciclatge comarcal. "La campanya és un incentiu als ciutadans per modificar hàbits i poder superar els índexs actuals que ens situen al 50%, com també ho és la bonificació del 5% en la taxa de residus dins el 'Compromís pel reciclatge' promoguda des de fa anys per l'ens comarcal", ha indicat.

Per la seva part, l'alcalde del Pont de Suert, José Antonio Troguet considera que la campanya és "un objectiu de societat" sobretot en una societat tan consumista com l'actual. A més el fet de tenir un retorn en forma de regal "és una visualització que això ens genera un benefici no sols ambiental sinó econòmic i que una part del qual es reverteix a l'usuari per la seva bona gestió".

Per la seva banda, el portaveu d'Ecoembes a Catalunya, Enric Ibáñez, he destacat que "gràcies a RECICLOS, els ciutadans compromesos amb el reciclatge, a més d'ajudar a estalviar energia o a donar una nova vida als envasos reciclant-los, ara podran també contribuir a millorar el Pont de Suert a través de les recompenses que obtenen al reciclar. És la primera vegada que un sistema de reciclatge uneix tecnologia i recompenses per tal d'ajudar a reciclar més i millor".

Per fer ús de RECICLOS, els ciutadans del Pont de Suert han de registrar-se a la webapp (app.reciclos.com) i, a casa, escanejar el codi de barres de l'envàs que volen reciclar abans de llençar-lo a la galleda. Un cop al carrer, quan vagin al contenidor groc amb la seva bossa d'envasos, han de dipositar-la allà i escanejar el codi QR que hi ha al contenidor. En fer-ho, obtindran punts, denominats RECICLOS, que podran canviar per les diferents recompenses que tinguin disponibles. Aquests punts tindran un límit setmanal per tal que els ciutadans no només reciclin més i millor els seus envasos, sinó que consumeixin de manera responsable. Al Pirineu, aquest sistema també està implantat a Tremp i Vielha, i Ibáñez ha assegurat que hi està funcionant força bé.