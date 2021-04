L'Aran notifica una nova defunció per covid-19 i Sort manté les restriccions

Vielha e MijaranEl Conselh Generau d'Aran ha confirmat aquest dimarts la mort d'una persona de 81 anys ingressada a la planta covid-19 de l'Espitau Val d'Aran. Des del govern aranès han transmès el condol als seus familiars i han recordat la necessitat d'extremar les mesures de precaució davant el virus. Actualment, a l'hospital aranès hi ha 3 persones ingressades per covid-19.

On està creixent la pressió hospitalària els darrers dies és al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, on hi ha 9 persones ingressades per covid-19. Dos d'aquests ingressos s'han produit les últimes 24 hores. A l'Hospital de Cerdanya, mentrestant, hi ha 8 persones ingressades per covid-19.

Sort prorroga les mesures restrictives

D'altra banda, l'Ajuntament de Sort ha decidit mantenir tancats els parcs infantils i les instal·lacions de titularitat municipal per intentar frenar l'elevada incidència que té el covid-19 a la capital del Pallars Sobirà, segons informa l'ACN. De fet, aquesta mesura ja s'aplica des del 22 de març passat i es prorrogarà, almenys, fins al 13 d'abril. Des del consistori han indicat que alguns serveis es poden veure afectats per les restriccions i han fet una crida a la "responsabilitat ciutadana" i a seguir de forma estricta els aïllaments en cas de tenir coronavirus o ser un contacte estret d'un cas positiu. Segons les darreres dades publicades pel Departament de Salut, el risc de rebrot se situa en 736,52 i la velocitat de propagació (Rt) és de 0,52.