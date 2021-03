L'Arxiu Comarcal de l'Alta Ribagorça estarà en marxa l'estiu del 2022

El Pont de SuertSi tot va segons el previst, l'Alta Ribagorça disposarà d'arxiu comarcal l'estiu de l'any 2022. Fa uns dies, la Generalitat va autoritzar l'aportació d'1,09 milions d'euros per sufragar les obres de construcció de l'equipament, que s'habilitarà a l'edifici medieval del Palau Abacial del Pont de Suert. L'alcalde de la capital de l'Alta Ribagorça, José Antonio Troguet, ha explicat que 900.000 euros es destinaran a les obres de construcció com a tal i els poc més de 100.000 euros restants seran per al mobiliari i altres equipaments.

En aquest moment, les obres estan en exposició pública i la primera setmana d'abril es farà l'obertura dels sobres i la contractació. Això vol dir que aquesta mateixa primavera ja podran començar les obres, que haurien d'estar acabades en poc més d'un any. L'alcalde ha indicat que una de les principals actuacions que cal fer són uns forjats nous a les càrregues i la millora de les escales.

Troguet ha detallat que a la primera i a la segona planta s'hi ubicaran les dependències internes d'arxiu, mentre que a la planta superior s'hi habilitarà la sala de consulta. A la planta baixa, mentrestant, s'està estudiant fer-hi una zona de pas públic que uneixi tot el conjunt cultural que hi ha a la zona, amb el museu i la biblioteca.

L'alcalde ha celebrat que amb la consecució d'aquesta obra es donarà compliment al que preveu la llei de Comarques, que estableix l'habilitació d'un arxiu a cada capital de comarca. En aquests moments, les úniques que no en disposen són l'Alta Ribagorça i les Garrigues. Troguet ha indicat que ara mateix, el material es conserva als ajuntaments de la comarca i en domicilis privats i ha celebrat que "l'arxiu millorarà, sobretot, les condicions de conservació, perquè sovint als domicilis privats les humitats o les condicions atmosfèriques no són les adequades".

A l'arxiu hi treballarà un sol arxiver, una plaça que convocarà la Generalitat. A banda, però, Troguet ha apuntat que inicialment, mentre es faci tot el procés de digitalització de la documentació, és possible que calgui incorporar a algú més.