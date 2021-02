L'assimilació amb Andorra no autoritza als alturgellencs a esquiar a les estacions del Principat

La Farga de MolesEl Govern d'Andorra ha decidit posposar l'accés a les pistes d'esquí als visitants estrangers, unes restriccions que també afecten els residents a l'Alt Urgell. Tal com han explicat des de l'executiu andorrà a l'Ara Pirineus, tot i que els dos territoris estan assimilats en termes de mobilitat, de moment no es permet als residents de l'Alt Urgell fer ús de les estacions d'esquí andorranes. Aquestes estan obertes, però només poden vendre forfets a residents del Principat.

Tal com recull l'Ara Andorra, des de l'executiu andorrà assenyalen que la decisió de prorrogar les restriccions a esquiadors estrangers ha estat "comunicada i consensuada" amb Ski Andorra i amb els representants del sector, amb els quals s'ha acordat treballar protocols específics de seguretat als camps de neu de cara a una possible obertura més endavant. Aquesta és una de les conclusions de la trobada telemàtica que el cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut aquest dimarts amb el primer ministre francès, Jean Castex, i en el marc de la qual Andorra ha sol·licitat l'assimilació, a efectes de mobilitat, amb els territoris fronterers de l'Arieja i els Pirineus Orientals de manera que els visitants d'aquests territoris -on hi ha, entre d'altres, l'Alta Cerdanya i el Capcir- puguin circular sense haver de presentar una prova virològica. Actualment, tant els visitants dels departaments francesos veïns com els ciutadans andorrans han de presentar una prova tipus PCR o TMA a l'entrada a França. Aquesta flexibilització, informen des del Govern, afavoriria "una entrada més fluida de visitants francesos provinents d'aquests departaments".

Des de l'executiu insisteixen que es continua el diàleg "constant i el treball de cooperació amb les autoritats dels països veïns per garantir la màxima normalitat a efectes de mobilitat en les dues fronteres".