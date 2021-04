L'Escanyabocs 2021 enceta el calendari de proves esportives al medi natural a l'Alt Urgell

La Seu d'UrgellLa Seu d'Urgell celebrarà el cap de setmana del 15 i 16 de maig la catorzena edició de l'Escanyabocs, recuperant així les dates habituals d'aquest esdeveniment esportiu en el medi natural, singular i únic al Pirineu, que té com a epicentre el Parc Olímpic del Segre. En la presentació realitzada aquest dimecres, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha manifestat que "enguany fa una especial il·lusió presentar aquesta nova edició de l'Escanyabocs, encara que també és un any difícil". Fàbrega ha volgut recordar que "l'any passat es va poder celebrar amb unes condicions complicades aprofitant una treva que ens va donar el covid-19 i per això va tenir lloc el mes de setembre en lloc del mes de maig, sent l'única prova d'aquestes característiques que es va celebrar al territori l'any 2020". L'alcalde urgellenc ha agraït al Servei d'Esports i el Parc Olímpic del Segre el fet d'organitzar i acollir, respectivament, aquesta prova multiesportiva a la natura, així com a les institucions que hi col·laboren, els patrocinadors i als i les esportistes participants per fer possible l'Escanyabocs un any més.

Per la seva part, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de la Seu, Carlos Guàrdia, ha explicat que "una manera de fer front a aquesta situació complicada que vivim és aquest maridatge entre natura i esport que ens ofereix l'Escanyabocs". El regidor ha remarcat que "la Seu i l'Urgellet presenten unes característiques per a la pràctica físico-esportiva en el medi natural diferents d'altres valls pirinenques, però excel·lents, i amb l'Escanyabocs es recullen totes les possibilitats que ofereix el nostre territori en l'àmbit esportiu en el medi natural, durant un cap de setmana des del vessant competitiu".

Guàrdia ha afegit que aquesta catorzena edició "l'encarem amb il·lusió, per dos motius fonamentals: el primer, que l'edició de l'any passat es va poder realitzar malgrat la situació complicada, i segon, per l'agraïment que va rebre l'organització de l'Escanyabocs per part dels i les participants per haver-lo celebrat". No obstant això, el regidor d'Esports també ha explicat que "el context pandèmic obliga a adaptar les proves a les normes sanitàries que s'estableixin, tal com ja es va fer en l'edició de l'any passat".

El programa de l'Escanyabocs'21

Tal com ha desgranat el director del Servei d'Esports de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, David Vallvé, l'Escanyabocs d'enguany comptarà amb 6 proves que es distribuiran durant el cap de setmana del 15 i 16 de maig. La Cursa trail (UEU) tindrà lloc el dissabte 15 de maig, amb sortida des d'Anserall a les 9h, i tindrà dos recorreguts: un de llarg, de 18 km i 1.200 metres de desnivell positiu acumulat i un de curt, d'11,400 km i 738 metres de desnivell positiu acumulat.

El Raid aventura (ACE Bombers Seu) també es farà el dissabte 15 de maig al Parc del Segre a partir de les 16h i tindrà diferents modalitats: orientació a peu i en bicicleta, caiac, tir amb arc, escalada. Aquesta prova es realitza per parelles. L'Orientació nocturna (Club Xinoxano Orientació) es farà igualment el dissabte 15 de maig al Parc del Segre a partir de les 20:30h

Ja diumenge, tindrà lloc la Pedalada BTT (Associació Cliclista Urgellenca). Sortirà a les 8:30h del Parc del Segre i tindrà dos recorreguts: un de llarg (47km i 1.600 metres de desnivell positiu acumulat) i un de curt (31 km i 800 metres de desnivell positiu acumulat).

La Caminada Marxa Nòrdica (AE Marxa Nòrdica Cadí Pirineus) també es farà el diumenge 16 de maig. Hi haurà una concentració al Parc del Segre per desplaçar-se amb servei d'autobús als punts de sortida. Igualment, hi haurà dos recorreguts: un de llarg (23 km i 819 metres de desnivell positiu acumulat, amb sortida des de Castellbò) i un de curt (13 km i 386 metres de desnivell positiu acumulat amb sortida des de Bellestar).Finalment, l'Open Escalada es farà el diumenge 16 de maig al rocòdrom del Parc del Segre.

Escanyabocs de Ferro i Mini Escanyabocs

L'Escanyabocs de Ferro és una classificació combinada que determina els i les atletes més complets, ja que premia la participació en les quatre proves i atorga punts en funció de la classificació obtinguda en cadascuna d'elles, tant en categoria masculina com femenina. Així, els participants en l'Escanyabocs de Ferro hauran de participar i completar les proves de trail running, raid d'aventura, orientació i pedalada BTT. Un repte del més alt nivell que suposarà un esforç d'entre 11 i 15 hores de competició entre els dos dies de l'Escanyabocs.

També es podrà competir en l'Escanyabocs de Ferro participant en els recorreguts curts del trail running i curt de la BTT, sumant només una part proporcional dels punts en aquestes proves. Una manera de plantejar-se un repte personal i de superació, de millora i sacrifici, més enllà de la simple competició. Hi haurà obsequis per als primers classificats i regal per als finishers.

D'altra banda, la jornada de dissabte 15 de maig tindrà lloc la Mini Escanyabocs, prova multidisciplinar per la muntanya que inclou escalada, tir amb arc, orientació i cursa a peu (que sortirà des d'Anserall), i que s'adreça als nens i nenes d'entre 8 i 13 anys.

Seguretat, inscripcions i recollida de dorsals

El Servei d'Esports de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell vetllarà per garantir la seguretat dels participants en cada una de les activitats i, per tant, el control en els punts de sortida, avituallament i punts d'arribada serà exhaustiu. Per tal d'inscriure's a les diferents proves cal omplir el formulari telemàtic disponible a www.escanyabocs.com. El termini per formalitzar les inscripcions es tancarà el dijous 13 de maig a les 23:00.

La inscripció a una prova té un cost de 20 euros i, cada prova addicional té un cost de 5 euros. Els dorsals es podran recollir el divendres 14 de maig entre les 17 i 21 hores al Palau d'Esports. Els col·laboradors de l'Escanyabocs'21 són: Grifone, Diputació de Lleida, Ajuntaments de Valls de Valira, de Montferrer i Castellbò i d'Alàs i Cerc, Rafting Parc, M&M Sports i SB Canyoning Alt Urgell.