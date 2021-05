L'Escanyabocs 2021 presenta la millor xifra d'inscrits respecte a les cinc darreres edicions

La Seu d'UrgellLa catorzena edició de l'Escanyabocs ha superat les 700 persones inscrites, la xifra més gran assolida en les darreres cinc edicions. Aquesta dada es tradueix en 840 participacions individuals en aquesta prova multiesportiva a la natura que se celebrarà al Rafting parc de la Seu d'Urgell aquest pròxim cap de setmana (15 i 16 de maig). Per proves, les inscripcions aquest dijous a la tarda eren: cursa trail (211); Mini Escanyabocs (46); raid (75); orientació (70); marxa nòrdica (116); pedalada BTT (318) i open escalada (4).

La situació sanitària actual permet la celebració de proves esportives a l'aire lliure i l'Escanyabocs seguirà la normativa vigent en mesures de prevenció. Així, serà obligatori l'ús de mascareta en el recinte del Parc Olímpic i en les zones de sortida de les diferents proves. El protocol de sortida també s'ajustarà per mantenir les distàncies de seguretat. L'avituallament també s'adaptarà a la situació actual i, igual que l'any passat, s'oferirà en dosis individuals i els participants hauran de portar el seu propi got o ampolla. Tot i això, no es podrà oferir, encara, el servei de vestidors després de la competició.