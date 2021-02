L'Espitau Val d'Aran fa dies que desprograma operacions a causa dels índex de covid-19

Vielha e MijaranL'elevat nombre de casos de covid-19 que hi ha a la Val d'Aran ha obligat a desprogramar des de fa dies totes les operacions que requereixen ingrés a l'Espitau de la Val d'Aran. Actualment només es reserven els llits per parts i casos urgents i al centre hi ha 13 pacients ingressats amb coronavirus. En declaracions a l'ACN, la responsable assistencial de covid-19, Eva Cruzado, ha dit que la situació no és de "col·lapse" però sí de "cansament". Ha posat com a exemple que l'hospital disposa de dos cirurgians, i si un es posa de baixa, es queden amb el 50% dels efectius, i així amb molts altres serveis. Cruzado coincideix amb la síndica d'Aran, Maria Vergés, a demanar intensificar la vacunació a l'Aran i ha afegit que són l'hospital del Pirineu amb més pacients ingressats pel virus.

En aquest sentit, Verges s'ha mostrat "molt preocupada" per la situació que pateix l'Aran, amb l'índex de rebrot més alt de tot Catalunya ha reiterat la petició a Salut de conèixer si hi ha un "pla B" per l'Aran en cas que s'aprovi un relaxament en les mesures de confinament amb les dades actuals. Vergés ha recordat que "en altres moments i altres territoris" es van prendre "decisions més dràstiques" i per tant el govern aranès vol conèixer si es contempla aquesta possibilitat per l'Aran si les dades de contagis segueixen pujant.

Aquest dijous s'han notificat vuit nous casos positius confirmats per covid-19 a l'Aran. El govern del Conselh Generau ha insistit en la necessitat de seguir totes les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries i ha recordat que cal reduir al màxim la interacció social.

El Conselh Generau va informar aquesta setmana que Salut ha detectat la presència de la variant britànica de la covid-19 a la Val d'Aran. Segons l'informe epidemiològic emès pel Departament de Salut, basat en 24 mostres de pacients positius l'últim mes, 22 de les seqüenciacions corresponen a la soca britànica de la infecció, el que suposa un 92% del total. La presència d'aquesta variant, molt més contagiosa, explicaria en part, l'augment notable de casos durant les últimes setmanes a l'Aran. En aquest sentit, els principals índexs no paren de pujar i, segons les darreres dades ofertes per Salut, el risc se situa ja en 2.040 punts i la velocitat de contagi (Rt) està a 1,35 (per sobre d'1 es considera que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona).

Situació a l'Alt Pirineu

Mentrestant, a l'Alt Pirineu la majoria de comarques estan en situació de risc alt (per sobre de 100). L'única que es manté en risc moderat és el Pallars Jussà. Pel que fa a l'Rt, aquesta és superior a 1 a totes les comarques excepte als dos Pallars.