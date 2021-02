L'Aran proposa a Salut que els enviï més vacunes per fer front a l'alta incidència de casos

Vielha e MijaranLa síndica d'Aran, Maria Vergés, s'ha posat novament en contacte aquesta setmana amb el departament de Salut per conèixer quines previsions té i quines possibles mesures té previst aplicar la Generalitat de Catalunya davant l'alta incidència del covid-19 a l'Aran. Cal tenir en compte que la vall presenta ara mateix un risc de 1.974 punts i una velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) d'1,41 (quan està per sobre d'1 vol dir que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona). En les últimes 24 hores s'han detectat 19 nous positius de covid-19 i l'Espitau Val d'Aran manté 13 persones ingressades per covid-19. A més, recentment Salut ha confirmat que el 92% de casos de covid-19 analitzats ja pertanyen a la variant britànica, que es considera força més contagiosa.

Vergés ha remarcat que el Conselh Generau d'Aran no compta amb més instruments ni competències per aplicar més mesures ni accions que les que ja aplica actualment. "Si aquest augment de la incidència a l'Aran es consolida, la pressió hospitalària i l'aplicació al nostre territori de possibles mesures de relaxació de les restriccions es veuran condicionades", ha assenyalat la síndica tot afegint que "he demanat també informació sobre la confirmació de la presència de la variant britànica del covid-19 al territori per conèixer si això podria explicar, en part, el notable augment de casos positius, una informació que ens ha confirmat en les últimes hores el servei de vigilància epidemiològica del departament de Salut".

Així mateix, la síndica d'Aran ha sol·licitat al departament de Salut que valori augmentar el nombre de dosis de vacunes contra el covid-19 que arriben a Aran per "accelerar així el procés de vacunació, tenint en compte que la vacuna és el millor recurs en la lluita contra el virus i ens pot ajudar a millorar les nostres dades, que ens situen com el territori amb el risc de rebrot més alt de tota Catalunya".

En aquest sentit, cal recordar que aquest dimarts es va iniciar a la Val d'Aran la campanya de vacunació als grans dependents majors de 80 anys i que es continua amb la vacunació al professorat de les escoles araneses. El lloc triat per a realitzar la vacunació a persones de més de 80 anys és el Centre de Joventut Antara, que l'Ajuntament de Vielha e Mijaran ha cedit a Aran Salut i al Conselh Generau d'Aran, perquè és un espai que compleix amb totes les mesures de seguretat i higiene vigents. Antara ja va ser el mes de desembre passat el centre on es va dur a terme el cribratge massiu voluntari per a tota la població de la Val d'Aran asimptomàtica que va voler realitzar-se la prova d'antígens.

La situació empitjora al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran

Més enllà de l'Aran, les dades segueixen creixent a la majoria de comarques de l'Alt Pirineu i Aran. El risc està per sobre de 100 -el llindar a partir del qual comença el risc alt- a totes les comarques excepte al Pallars Jussà, mentre que l'Rt supera l'1 a tots els territoris excepte als Pallars Jussà i Sobirà. Al conjunt de la regió sanitària, el risc és de 546 i l'Rt, d'1,35. Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 5.285 casos. Pel que fa a les vacunacions, segons Salut 3.173 persones han rebut la primera dosi i 2.028, la segona.