L'estació de Boí Taüll estrena un nou plànol de pistes interactiu

La Vall de BoíL'estació de Boí Taüll, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha estrenat un nou plànol interactiu de pistes, desenvolupat amb tecnologia 2D, que permet a les persones que visitin l'estació consultar la informació de tots els serveis actualitzada en temps real. El nou mapa, consultable a través de l'aplicació mòbil de Boí Taüll i a la pàgina web de l'estació, dona informació sobre l'estat de les pistes i els remuntadors oberts, els itineraris d'esquí de muntanya i altres punts d'interès de l'estació sobre la mateixa base del mapa tradicional, facilitant-ne així la seva comprensió i interpretació.

Tal com han informat des d'FGC, el nou plànol substituirà el fins ara mapa de pistes imprès, afavorint l'estalvi de paper generat per l'estació, a la vegada que evitarà que les persones que visitin l'estació s'hagin de desplaçar físicament als punts d'informació. Aquesta nova funcionalitat ha estat desenvolupada per Skitude, especialistes en solucions tecnològiques per a estacions d'esquí així com eines per monitoritzar, gamificar i compartir experiències entre les persones aficionades a l'esquí.

Aquesta temporada Boí Taüll ha accelerat la seva transformació digital amb l'objectiu de fer que l'experiència de compra de productes i serveis, així com la informació i la utilització de les instal·lacions per part de les persones usuàries, sigui còmoda i eficient. Aquest procés de digitalització s'ha accelerat amb motiu de la necessitat d'implementar un pla de prevenció contra la pandèmia del covid-19. Així, entre les principals mesures adoptades destaquen la implementació del servei check-in d'accés automatitzat a l'estació, la incorporació de la nova targeta de prepagament recarregable PiriNeu365 o la posada en servei d'un sistema per realitzar comandes als punts de restauració des de l'app mòbil.