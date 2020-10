Ens cal un manual d'història de l'Alt Pirineu i també de l'Aran

Des de fa uns anys el desenvolupament cultural i literari, com també sobre història del Pirineu, ha estat molt extens i en molts casos molt concret, vull dir, molt detallat en punts determinats i determinants de la història dels territoris que havien format la vegueria pirinenca i que ara encara a les beceroles l'anem anomenant de l' Alt Pirineu i Aran. I Andorra queda al costat. Precisament ja ha sortit la segona edició d'un manual sobre Andorra produït i realitzat per l'historiador Oliver Vergés, on es pot deduir com de complicat és explicar i entendre el procés històric que Andorra ha tingut al llarg dels 800 anys de Pariatge i cossenyoria. Història d'Andorra en onze claus, de l'editorial Anem és un primer pas important. El llibre conté a cada clau una cronologia i una molt bona bibliografia per qui es vulgui documentar amb més detall i profunditat.

Però molts amics que pugen a Cerdanya o a l'Aran i també a la Ribagorça em demanen quin llibre recomanaria per tenir una visió global d'aquesta antiga vegueria, que ens pogués donar una visió completa i transversal de com tots aquests territoris a través dels segles s'han desenvolupat entre Catalunya i Aragó, Navarra, o el Bearn, Foix i Andorra. I, és clar, la meva contesta acaba sempre amb un compromís que sembla impossible de complir, o potser sí: en pocs anys els historiadors pirinencs o que han treballat en les seves investigacions dels territoris pirinencs podran oferir-vos un llibre sobre el desenvolupament històric del conjunt; un llibre o més d'un, que vindria a ser un manual divulgatiu, però rigorós dels canvis polítics que durant segles aquests territoris han sofert o passat per tenir-los ara emmarcats dins de la cleda catalana i aranesa. Potser ben mirat el que caldria reivindicar és un manual d'història de l'Aran, perquè ens expliqui bé com l'Aran ha sigut reivindicat per França, per Aragó, per Catalunya i per altres, sense que a la fi quedés independent... I respecte de l'Alt Pirineu caldria també el seu manual, ara que ja tenim molts estudis produïts per historiadors que han fet possible reunir treballs on expliquin aquests "detalls" singulars i ens expliquin deu segles de grans canvis pirinencs i les aliances entre els seus territoris.

És a dir dos manuals, que potser poden anar junts o separats, però poden servir perquè aquells que som enamorats del Pirineu i de llurs països en poguem saber i entendre millor l'entrellat de tot el que va passar entre el segle X i XX per donar valor a noves concepcions que poden produir més territoris amb força independència. Si reivindiquem independències pirinenques ens cal tenir un sentit històric de les voluntats de la nació del Pirineu i abastar possibles sortides, que per la nació de l'Aran sembla del tot obligat. Així es reclama i així cal aconseguir-ho. Però necessitem primer de res explicar-ho des de la història, per això demano un manual.

Ens caldria unes quantes editorials que treballessin en aquest sentit i potser una dotzena d'historiadors que confeccionessin els dos manuals consecutius amb voluntat de fer comprendre una realitat històrica prou important per entendre també la voluntat actual dels territoris. Quins camins van seguir aquests territoris? Hi va haver aliances o, al revés, desconfiances i enteses lluny de qualsevol canvi històric, o és que som nosaltres que no sabem copsar les raons d'enllaços medievals i matrimonials que ara estan poc que menys incompresos? A vegades els mateixos editors de revistes, com per exemple la revista andorrana Àgora, que publica la Societat Andorrana de Ciències, podrien encapçalar aquests tipus de manuals. El seu número triple de l'abril de 2014 sobre el cant coral a Andorra, Cerdanya i l'Alt Urgell, és una mostra del que diem.

Anem doncs a intentar realitzar una tasca llarga però necessària per donar a entendre com són aquests països pirinencs, i com eren a l'edat mitjana per obrir camins més francs de cara a un segle XXI que se'ns tira a sobre i ens demana més llibertats i més aliances. Ja ho sé què costa un treball com aquest, però em sembla que sota la direcció de les editorials, es podria emprendre la tasca i que donés un fruit en poc temps. Podria ser una història basada en articles que ja han sigut pensats com a tals, no caldria pas gaire més que articular uns coneixements que puguin servir com a història dels territoris, sense notes a peu de pàgines, però que serviria com a manual per entendre millor què es va fer i què significa cada pas. El primer ja ha estat donat, qui pot i vol continuar?