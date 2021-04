Masella tanca abans del previst pel confinament comarcal i amb una sensació "agredolça"

MasellaMasella ha tancat aquest diumenge després de 119 dies oberta de manera ininterrompuda i de ser l'última estació del Pirineu en donar la temporada per acabada. Tot i que des de la direcció tenien previst mantenir-se oberts encara uns dies més, els responsables han decidit tancar l'estació aquest diumenge, ja que el confinament comarcal afecta directament l'arribada de visitants. Per això, els responsables de l'estació consideren que es tracta d'una temporada "agredolça" i marcada per les restriccions de la pandèmia. La direcció de Masella assenyala que això ha representat un descens molt marcat de l'afluència dels esquiadors que ha comportat afectacions econòmiques a la mateixa empresa, al territori i als seus habitants, ja que "l'estació és motor de l'economia de la comarca".

Des de Masella assenyalen que ha sigut una temporada "molt diferent a les darreres" i destaquen que aquest any han obert "per mantenir llocs de treball i perquè es tracta d'un motor econòmic del territori". Els responsables de l'estació remarquen que "s'ha pogut oferir el servei als esquiadors que han pogut pujar a gaudir de l'esquí amb una relativa normalitat".

En un comunicat, l'estació ha volgut agrair la "comprensió i fidelitat" a tots els esquiadors que s'han adaptat als "canvis de funcionament" que ha fet l'estació al llarg de la temporada. En aquest sentit, Masella destaca "la paciència a les pistes amb el seguiment de tots els protocols Covid, per tal de gaudir de l'esport a l'aire lliure, en un entorn segur".

Finalment, la direcció ha volgut agrair la comprensió de tot els treballadors. "Amb el seu esforç i dedicació han fet possible aquesta temporada tan difícil. Volem agrair als clubs, intermediaris, proveïdors, col·laboradors i tots els agents del territori per la comprensió", ha assenyalat.