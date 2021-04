Milloren els índexs de risc però es manté la pressió hospitalària a l'Alt Pirineu i Aran

Els principals índexs de risc milloren a l'Alt Pirineu i Aran respecte a la setmana passada, però la pressió hospitalària es manté força similar. Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc ha baixat de 891 a 553 i la velocitat de transmissió (Rt), ha caigut d'1,79 a 0,92, baixant doncs d'1, que és el llindar que indica si el virus creix o recula. Al conjunt de la demarcació, ja hi ha 6.675 persones que s'han contagiat del virus.

Per territoris, el Pallars Sobirà manté el risc més alt, tot i que baixa de 2.034 a 1.158. L'Rt també cau, de 2,38 a 0,94. Segons Salut, el nombre de persones hospitalitzades per covid-19 a la comarca ha pujat de 6 a 9. El Pallars Jussà és l'única comarca de l'Alt Pirineu i Aran on puja el risc, ja que passa de 461 a 775. L'Rt, mentrestant, ha caigut de 2,09 a 2,06. Pel que fa a les hospitalitzacions, aquestes han passat de 4 a 5 en una setmana.

A l'Alt Urgell, el risc ha baixat de 1.163 a 404 i l'Rt ha caigut d'1,98 a 0,64. En canvi, ha pujat, de 3 a 4, el nombre de persones ingressades per covid-19 al Sant Hospital de la Seu d'Urgell. A Cerdanya, el risc ha baixat de 865 a 600 i l'Rt ha caigut de 2,47 a 1,16. Ha baixat, de 3 a 2, el nombre de persones ingressades per covid-19 a l'Hospital de Cerdanya.

Pel que fa a l'Aran, el risc ha baixat de 1.191 a 551 i l'Rt ha caigut d'1,88 a 0,82. A l'Espitau Val d'Aran, que dona servei a l'Aran i a l'Alta Ribagorça, s'ha passat de 4 a 5 ingressats per covid-19. Finalment, a l'Alta Ribagorça, el risc ha passat de 256 a 221 i l'Rt ha pujat de 0,41 a 0,87.

Pel que fa a la vacunació, en l'última setmana s'han posat 1.827 primeres dosis, fent pujar el nombre total a 16.683; i 1.267 segones dosis (6.206 en total)

L'alcalde de la Seu d'Urgell, confinat per contacte estret amb un positiu de covid-19

D'altra banda, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha anunciat que està confinat a casa seva per contacte estret amb una persona que va donar positiu de covid-19 fa set dies. "Després d'un any de pandèmia i, per un contacte estret amb un positiu de covid-19 fa 7 dies, em toca confinar-me uns dies a casa", ha explicat el batlle de la Seu a la xarxa social Twitter. "Estic asimptomàtic amb PCR negativa", ha afegit l'alcalde, que lamenta no poder seguir els actes de Sant Jordi organitzats al municipi, convida la població a regalar llibres i roses i a gaudir de la jornada.