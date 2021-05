MónNatura Pirineus reobrià el 12 de maig després del tancament obligat per la pandèmia

SonMónNatura Pirineus, l'equipament que la Fundació Catalunya La Pedrera té a les Planes de Son, a les Valls d'Àneu (Pallars Sobirà), reobrirà el pròxim 12 de maig després d'uns mesos tancat per la pandèmia durant els quals s'ha aprofitat per fer tasques de manteniment i millora. Tal com han explicat des de la Fundació, el centre enceta la dinovena temporada "amb una gran varietat d'activitats i estades per a tota la família". La programació s'inicia amb la descoberta de la fauna i els seus rastres. Aquesta estada, programada per la Segona Pasqua, pretén apropar els visitants a la vida secreta dels animals autòctons.

A banda de les estades de Segona Pasqua, Sant Joan o d'estiu, MónNatura Pirineus continua oferint programes que es poden realitzar durant tot l'any. Aquests van des d'una nit fins al nombre de dies que el visitant esculli i permeten descobrir l'entorn de manera lliure, realitzant les activitats amb més recorregut del centre: "Viatja per les galàxies", "La fauna dels Pirineus" i "#PirineusNatura". La primera permet conèixer el cel nocturn, primer en una sessió interior i seguidament a l'exterior amb telescopis. La segona permet viure la fauna molt de prop, concretament acosta a linxs, cabirols, i fins a deu espècies autòctones pirinenques. I la darrera de les activitats proposades és una passejada en plena natura per a descobrir els secrets que amaga la vida salvatge dels Pirineus. El despertar de les marmotes, el festeig dels ocells o les primeres nevades són alguns dels moments a l'alta muntanya que s'hi poden viure durant les diferents estacions de l'any.

Darrere d'aquestes activitats lúdiques hi ha tota una tasca d'educació ambiental. El centre treballa en la recuperació de la fauna salvatge autòctona, la cultura de la sostenibilitat i la sensibilització mediambiental.

MónNatura Pirineus, inaugurat l'any 2002, ofereix estades i activitats adreçades a tota mena de públic. El centre està dotat d'un edifici bioclimàtic, de més de 3.000 m2, que utilitza energies renovables i es divideix en dues àrees: l'àrea d'activitats i l'àrea residencial i de serveis. A l'edifici hi ha un planetari, un auditori obert a activitats del centre i també per a ús d'entitats de les valls. Igualment hi ha un laboratori on anualment es donen cita durant dues setmanes els participants al programa Joves i Ciència de Science Academy, de la Fundació Catalunya La Pedrera. La Fundació Catalunya La Pedrera, a través d'equipaments com MónNatura Pirineus, treballa per la recuperació i la divulgació del patrimoni natural de Catalunya.