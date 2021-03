Una nova guia permet descobrir el Geoparc Orígens i el Pallars Jussà a través de l'ecoturisme

TrempJa està disponible la nova guia d'ecoturisme del Geoparc Mundial UNESCO Orígens, que recull els principals atractius ecoturístics del territori amb un seguit d'experiències i consells per gaudir amb aquest tipus de turisme més sostenible i responsable. El document, que ja es pot descarregar des de la web del Geoparc, agrupa un ampli catàleg d'experiències relacionades el turisme geològic, l'observació i fotografia de fauna salvatge, el senderisme guiat, el cicloturisme, les rutes a cavall, l'observació astronòmica o les visites culturals entre moltes altres. En total s'hi inclouen 51 empreses del territori que ofereixen activitats vinculades a l'educació en el respecte i la conservació de l'entorn.

El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep Maria Mullol, ha remarcat que "la guia posa en valor els espais naturals del Pallars Jussà i el seu potencial ecoturístic, i representa una aposta per generar noves oportunitats per a les empreses turístiques del territori". L'edició d'aquest document ha estat possible gràcies a la col·laboració entre el Consell Comarcal, que amb el suport del SOC ha portat a terme el recull de propostes dels 14 municipis de la comarca, i l'Associació Geoparc Conca de Tremp Montsec que n'ha finançat el disseny i l'edició.

Des del Consell Comarcal han indicat que aquest projecte dona continuïtat a l'objectiu de posicionar el Pallars Jussà com una destinació de turisme sostenible, avançant en un model de desenvolupament alineat amb els nous models de consum i estils de vida cada cop més majoritaris en els països desenvolupats, que prioritzen la salut, el benestar i la sostenibilitat.