Les oficines de turisme araneses van rebre prop de 74.000 visitants el 2020

Vielha e MijaranDurant l'any 2020, 73.734 persones van visitar les Oficines de Turisme i punts d'informació de la Val d'Aran. D'elles, el 89,61% procedien de l'Estat espanyol i un 10,39% eren de procedència internacional. Pel que fa als visitants de l'Estat, es va produir un augment del turisme català, que va representar el 69,41%, seguit del del País Valencià (9,5%), de Madrid (7,10%) i del País Basc (6,18%). En relació al turisme internacional va destacar, com sempre, l'alt percentatge de visitants francesos (84,34%).

Tot plegat s'ha donat a conèixer en la Memòria del Pla d'Accions de Foment Torisme Val d'Aran 2020, que el Conselh Generau d'Aran ha compartit amb els seus socis. Des del govern aranès han indicat que aquest pla d'actuació es va veure molt condicionat per la crisi sanitària i socioeconòmica del covid-19. Aquesta situació, assenyalen, va portar al Conselh Generau d'Aran a reorientar les seves estratègies i accions a implementar, en base a la nova realitat, totes elles fonamentades en tres eixos: la sostenibilitat, la cooperació i la innovació.

"Moltes de les actuacions desenvolupades l'any passat no estaven contemplades en el Pla d'Accions inicial, però la situació viscuda ens va empènyer a reinventar-nos per a poder oferir les millors experiències possibles als nostres visitants", ha afirmat el vicesíndic i conseller d'Economia, Turisme i Promoció Econòmica, Juan Antonio Serrano.

En aquest sentit, el també conseller d'Economia, Turisme i Promoció Econòmica, Josep Canut, ha afegit que: "des del govern del Conselh Generau d'Aran estem convençuts que, malgrat les adversitats, aquest 2021 podrem continuar treballant de manera coordinada per a minimitzar l'impacte econòmic sobre el sector turístic i entre tots reforçar la imatge del nostre territori".

Durant el 2020 es van dur a terme tota una sèrie de campanyes orientades a dinamitzar i promocionar el sector hostaler, la restauració i el comerç del territori. Cal destacar iniciatives com Mercats d'Aran, un mercat itinerant que es va dur a terme durant el mes d'agost als pobles de Salardú, Arties, Vielha, Bossòst i Les i que va comptar amb la participació d'un total de 23 empreses entre comerços, productors de la Marca de Garantia i artesans locals; Cornèrs d'Aran, un nou servei de rutes guiades pels pobles i entorns més emblemàtics d'Aran, oferint als usuaris i usuàries un itinerari per la cultura i història araneses; o el Mes del benestar, pel qual es va oferir una àmplia oferta d'activitats com a ioga, meditació, dansa, tallers de cuina saludable.

En total, s'han posat en marxa més d'una quinzena de campanyes dirigides tant al públic local com a visitants, totes elles adaptades a la pandèmia i les mesures i restriccions vigents. Es van dur a terme també accions de comunicació en línia i promoció en diversos mitjans de premsa escrita, digital, televisió i ràdio. No obstant això, les accions de promoció del destí en fires i salons turístics, així com presentacions i press trips es van veure reduïts a causa de les restriccions de mobilitat i aforament.