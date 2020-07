Els grups de l'oposició a la Diputació de Lleida demanen revisar la Taula del Pirineu

Els grups del PSC, Ciutadans i d' En Comú Podem a la Diputació de Lleida, que representen el gruix de l'oposició, han registrat una instància on demanen la revisió de la constitució de la Taula del Pirineu. En el text, apunten que "el passat divendres 3 de juliol els grups que formem part de la Diputació de Lleida, entre els quals hi ha els signants d'aquest escrit, vàrem ser informats per correu electrònic que el dijous 9 de juliol estava previst, a la Torre de Capdella, la presentació pública del Manifest de Constitució de la Taula del Pirineu de les comarques de Lleida". Finalment, aquest dilluns l'acte públic de presentació del manifest de constitució d'aquesta taula ha estat desconvocat a causa de la situació de confinament perimetral de la comarca del Segrià.

Tots els grups de l'oposició - excepte el diputat d'Unitat d'Aran- han lamentat en aquesta instància que "en aquest comunicat se'ns informava que un grup d'electes de les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran de diferents formacions polítiques amb representació a la Diputació de Lleida constituirien la Taula del Pirineu després de mesos de perfilar els seus objectius i el seu to". Els signants de la instància posen de manifest que "els grups del PSC, Ciutadans i En Comú Podem no hem estat informats fins ara del procés de creació de l'anomenada 'Taula del Pirineu de les Comarques de Lleida', sense la possibilitat a participar-hi, i invitant-nos únicament a la presentació del manifest".

Així, lamenten que "no se'ns va donar l'opció des d'un inici de participar, imaginar i constituir aquesta taula, ni tampoc se'ns va informar del fet que ja s'estava treballant formalment en aquest espai". D'altra banda, afegeixen que "entenem que tots els diputats de tots els grups polítics de la Diputació representem tota la província de Lleida i que, per tant, no resulta apropiat diferenciar entre diputats electes de les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran i els de la resta de comarques". En cas contrari, remarquen, "i per aquesta mateixa norma, arribaríem a l'absurd que els afers de Lleida ciutat haguessin de ser només tractats pels diputats i diputades de Lleida ciutat".

Els grups afegeixen que "si com es posa de manifest en la invitació, aquesta Taula del Pirineu neix amb la voluntat de ser un grup de treball que pugui recollir i documentar de manera col·laborativa els principals neguits de les nostres comarques, resulta incoherent que no se'ns hagi fet partícips a tots els grups que formem part de la Diputació de Lleida". Per tot plegat, tots tres grups han volgut fer palesa la seva disconformitat amb el procediment que s'ha seguit en la creació d'aquesta Taula del Pirineu, tot afegint que "entenem que hauria de ser un exemple de col·laboració". És per això que han demanat "la seva desconvocatòria definitiva i l'acord d'ampliar els participats de cara a la propera constitució".

La Taula del Pirineu, creada aquest mandat, té l'objectiu d' impulsar polítiques pròpies per a les zones de muntanya i intentar revertir el desequilibri que hi ha entre les comarques de Ponent i les del Pirineu.