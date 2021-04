Ordeig demana al govern una partida pressupostària per a la reforma de l'escola Albert Vives de la Seu

La Seu d'UrgellEl diputat del PSC al Parlament i regidor de Compromís per la Seu a l'Ajuntament alturgellenc, Òscar Ordeig, ha reclamat al govern de la Generalitat que reservi, en el pressupost per aquest any, "la partida necessària per a la reforma integral de les instal·lacions de l'escola Mossèn Albert Vives de la Seu d'Urgell". Per això, s'ha registrat una Proposta de Resolució que té com a objectius que "es recuperi urgentment el projecte de rehabilitació del centre de manera que es puguin començar les obres abans de l'inici del curs vinent i es garanteixi, abans de l'inici del pròxim curs, la instal·lació d'un ascensor a l'edifici principal de l'escola per assegurar l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda".

Ordeig ha recordat que "l'escola porta més d'una dècada esperant les millores de les instal·lacions". Concretament, ha dit, "l'any 2008, el departament d'Educació ja va presentar un Pla de Viabilitat per a la reforma integral del centre, però avui encara no se n'ha executat cap fase" i ha afegit que "només al 2010 es va fer una actuació urgent a la teulada per evitar goteres; però des d'aleshores no s'ha fet res més".

També ha recordat que el grup municipal de Compromís X La Seu ha presentat de forma reiterada diverses mocions a l'Ajuntament de la Seu per a la reforma integral de l'escola, els accessos a la mateixa o la instal·lació d'un ascensor. El diputat ha explicat que "cal una acció urgent per modernitzar i millorar unes instal·lacions obsoletes i deteriorades que, a més, requereixen que es garanteixi l'accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda. Per això reclamem, juntament amb l'equip directiu del centre, una consignació pressupostària que faci possibles aquestes obres a curt termini".