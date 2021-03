El Pallars Jussà reprèn l'edició de la guia turística tot potenciant l'oferta de senders

BuiraL'Associació de Professionals de l'Àmbit Turístic del Pallars Jussà (APAT) i l'Associació de Residències de Cases de Pagès del Pallars Jussà han reprès l'edició en paper de la guia d'activitats "Vine al Pallars, viu el Jussà". La publicació, que compta amb el suport de diverses institucions de la comarca, recull tots els recursos turístics del Pallars Jussà. La guia no es va poder editar en paper l'any passat a causa del covid-19 -tot i que sí que es va oferir en format digital- i enguany se n'ha reprès la publicació en paper amb 6.000 exemplars.

El president d'APAT, Josep Palau, explica que s'han fet una mica menys d'exemplars que de costum, però s'ha volgut recuperar el format paper "perquè els clients, un cop són aquí, trobaven a faltar el format físic". L'objectiu de la publicació, remarca, és "que la gent tingui una guia que li serveixi per a tot: tant per conèixer els museus, les activitats, els restaurants i els allotjaments, com els senders que hi ha a la comarca".

De fet, la principal novetat d'enguany és que la guia incorpora el mapa de camins de la comarca amb la seva llegenda "per tal de facilitar la mobilitat de la gent que ens visita". La guia es pot aconseguir a les oficines de turisme i a la majoria d'establiments i allotjaments turístics de la comarca.