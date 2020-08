La pandèmia també s'endú l'Ambruixa't 2020

260x366 Imatge d'arxiu de l'Ambruixa't. / AJUNTAMENT VALL DE CARDÓS Imatge d'arxiu de l'Ambruixa't. / AJUNTAMENT VALL DE CARDÓS

L'Ajuntament de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, ha decidit anul·lar l'edició d'enguany de l'Ambruixa't, la festa i fira que ja fa prop d'una dècada que se celebra cada mes d'agost a Ribera de Cardós, lligada al món de la màgia, les bruixes i les encantades. En principi, l'esdeveniment s'havia de fer el pròxim dissabte 22 d'agost però el consistori ha comunicat que "donada la situació actual de rebrot del covid-19 i la previsió que vagi a l'alça durant les pròximes setmanes" han preferit anul·lar-lo.

En aquesta mateixa nota han lamentat haver de prendre aquesta decisió, ja que " és una festa molt esperada a Ribera de Cardós, en la que paradistes, comerciants de la zona, nens i nenes, i tots els visitants en general escullen el nostre poble per passar-hi el dia i gaudir de les nombroses activitats que s'hi organitzen".

Justament, el gran nombre de visitants que reuneix la festa -uns 2.000 l'any passat- i la dificultat de complir amb totes les mesures de seguretat i prevenció necessàries que exigeixen les autoritats necessàries per evitar el risc de contagi han dut a l'Ajuntament a prendre aquesta decisió. Des del consistori remarquen que "tornarem el 2021 amb més força i ganes que mai" i insisteixen que "aquesta vegada hem de vetllar per la salut de tots: cancel·lem l'Ambruixa't per nosaltres i per vosaltres".