El Parc Natural de l'Alt Pirineu contribueix al projecte del Museu de Camins amb dues subvencions de 20.129 euros

LlavorsíEl Parc Natural de l'Alt Pirineu ha donat suport al projecte del Museu de Camins amb dues subvencions de 20.129,51 euros. El Museu de Camins, impulsat per les associacions País de Terra Roia i Balmes Blancs, és un museu a l'aire lliure que integra la xarxa de camins del Pirineu mantinguts i recuperats a la Vall de Siarb, al Pallars Sobirà.

A través d'una subvenció de 14.788,44 euros, el Parc ha contribuït al finançament de diverses actuacions com ara rutes teatralitzades, la recuperació i millora de camins de ferradura amb camps de treball i accions de conservació d'hàbitat i espècies clau al voltant d'aquests camins. També s'ha recuperat l'antic empedrat del camí de la Davallada i s'ha editat un mapa detallat (en paper i en format digital) amb totes les rutes del Museu i un altre sobre l'itinerari circular de Tornafort des de Llagunes. Finalment, amb aquest ajut s'han realitzat treballs de millora d'eficiència energètica al Refugi de la Vall de Siarb i s'ha instal·lat un nou expositor amb material del Museu.

La segona subvenció, de 5.341,07 euros, ha ajudat a finançar gran part de l'edició de material divulgatiu del Museu. En concret, aquest material divulgatiu es compon d'una guia il·lustrada amb un recull de deu relats fets a partir de les entrevistes realitzades als padrins i padrines de la vall a on narren les seves vivències pels camins de la Vall de Siarb, així com també per a què s'utilitzaven i quina era la seva vida en aquest indret del Pirineu; un mapa il·lustrat del Museu de Camins amb els elements patrimonials naturals i culturals més destacats que es poden visitar i les connexions a través dels camins, pistes i carreteres i, finalment, un glossari il·lustrat de mots relacionats amb els camins i l'entorn. Tots dos ajuts han estat finançats a través del Fons Feader.

El projecte Museu de Camins

El Museu de Camins és un projecte participatiu de conservació de camins i patrimoni impulsat des de l'Associació País de Terra Roia, Balmes Blancs, el Refugi Vall de Siarb i el veïnat de la vall que té com a base la implicació de joves, padrins i padrines, esplais, caus, instituts i universitats. Juntament amb això, i amb el suport d'equips de recerca es recull i es cataloga la informació que permet explicar la Vall de Siarb com una reserva de camins representativa de la resta del Pirineu. Gràcies a la implicació d'institucions, empreses i la participació popular es recupera i es manté el conjunt de la xarxa, retrobant aquell fer comú que forma part de l'essència dels camins, que van ser construïts i cuidats durant segles pels veïns i veïnes de la zona.

El centre ofereix visites guiades i teatralitzades a diversos espais de la vall (Despoblat de Santa Creu de Llagunes, Búnquers i Trinxeres de Vilamur i Camins de la Vall de Siarb), així com formacions en pedra seca (murs i empedrats). El Museu de Camins compta amb el suport de diverses institucions públiques com ara l'Ajuntament de Soriguera, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu o l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), entre d'altres.