El Patronat de Turisme destina 90.000 euros als consells comarcals de l'Alt Pirineu per a la promoció del 2021

LleidaEl consell d'administració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, reunit aquest dimecres de manera telemàtica, ha aprovat la convocatòria de subvencions per als consells comarcals de la demarcació de Lleida per a la promoció turística per aquest 2021 per un import de 230.000 euros, 90.000 dels quals aniran a les comarques de l'Alt Pirineu. També s'ha donat llum verda al Pla d'Accions de Turisme adaptat a la nova realitat a causa de la pandèmia sanitària. La vicepresidenta del Patronat, Rosa Pujol, ha destacat, en declaracions recollides per l'ACN, que aquestes actuacions han de servir per "garantir" una sortida a la crisi el més preparats possibles per adaptar-se als nous reptes de present i futur de la realitat post pandèmia.

L'import de la subvenció per a cada consell comarcal serà de 20.000 euros excepte en el cas del de Cerdanya, dividida amb la demarcació de Girona, que serà de 10.000 euros. Per la seva banda, la Val d'Aran no figura entre els beneficiaris d'aquests ajuts, atès que la col·laboració en matèria turística es regeix pel conveni marc de col·laboració signat amb el Conselh Generau d'Aran i la Diputació de Lleida.

Aquesta partida destinada als consells forma part del milió d'euros que el Patronat de Turisme destinarà enguany del seu pressupost a ajuts per actuacions de promoció turística adreçats a ajuntaments, consells comarcals i entitats empresarials diverses del territori, per potenciar un millor posicionament competitiu de la demarcació als mercats més pròxims, tot reforçant la notorietat de la marca, l'escolta activa al sector i fomentar la digitalització del mateix sector.

Rosa Pujol ha explicat que ara és més important que mai seguir teixint aquestes "sinergies" entre agents públics i també amb els privats per seguir treballant conjuntament per a posicionar la "marca Lleida" com una destinació turística privilegiada al sud d'Europa amb una oferta de turisme, lleure i oci de primer nivell.

D'altra banda, el consell d'administració ha donat llum verda al Pla d'Accions del Patronat de Turisme per aquest any 2021 adaptat a la nova realitat a causa de la pandèmia sanitària i amb una planificació d'accions centrades a donar resposta a les tendències i als nous hàbits de la demanda i implementar el model de gestió turística proposat en el Pla estratègic del Pirineu i les Terres de Lleida 2019-2022, amb una aposta clara per un model de turisme més sostenible que beneficiï no només el visitant i el turista, sinó també l'economia i el desenvolupament local.

El Pla d'accions que ha aprovat el consell d'administració està alineat amb l'Agència Catalana de Turisme i en coordinació amb els consells comarcal de la demarcació i el mateix sector amb accions previstes com a mercats preferents a Catalunya, Madrid, el País Basc, València i Balears, mentre que els mercats internacionals en els quals es concentrarà l'acció de promoció seran França (el principal), el Benelux, Alemanya i Israel, entre d'altres.

D'altra banda, les accions previstes estaran adreçades als següents productes i per aquest ordre: Natura, Turisme actiu (activitats de terra, aire i aigua), cultura, gastronomia i altres (ornitologia, moturisme, i MICE, entre d'altres).