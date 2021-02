Picabaralla arran d'una editorial radiofònica sobre la gravetat de la situació sanitària a l'Aran

Vielha e MijaranL'editorial del periodista Iñaki de Laurens a l'edició d'aquest dimecres 24 de febrer del programa Eth maitin d'Aran, un dels que emet Catalunya Informació en desconnexió per aquest territori, he generat una picabaralla política a l'Aran. A l'editorial, el periodista es fa ressò del fet que s'hagi confirmat una àmplia presència de la variant britànica de covid-19 a l'Aran (en un 92% de les proves seqüenciades). Remarca que el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon va anunciar el passat 4 de febrer la detecció d'aquesta variant a l'Aran. Des d'aleshores, de Laurens explica que des del seu mitjà s'han posat en contacte diverses vegades tant amb el Conselh Generau com amb la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, depenent del departament de Salut de la Generalitat, per conèixer la gravetat de la situació. "La resposta a totes dues bandes ha estat tirar pilotes fora: des del Conselh dient-nos que no en tenien cap confirmació i que Salut no els n'havia dit res, i des de la regió sanitària, dient que això era competència del Conselh i que tampoc en sabien res".

Després de recordar que aquesta setmana la síndica d'Aran, Maria Vergés, ha demanat a la Generalitat quines accions té previstes per al territori davant la gravetat de la situació, el periodista assegura que "van 20 dies tard, la guerra entre el Conselh i la Generalitat per veure qui la té més llarga és de vergonya aliena, els mitjans locals ho podem constatar dia a dia i qui més hi perd és la ciutadania". De Laurens continua assegurant que "tenim una classe política que s'hauria de posar les piles, a la gent li porta fluixa que sigueu de partits polítics diferents, deixeu-vos d'egos i feu el favor d'entendre-us, ja no per vosaltres sinó almenys per la gent del carrer".

Unitat d'Aran critica el to i el contingut

Unes hores després de la seva emissió, Unitat d'Aran, el partit que governa al Conselh Generau d'Aran, ha fet públic un comunicat de premsa on lamenta aquesta editorial. A la nota, recorden el dolor causat per la pandèmia a moltes famílies i les dificultats provocades, tant a nivell sanitari com econòmic, arreu. "Aran no ha estat una excepció en aquestes circumstàncies generals, de fet, hem mantingut moments d'una alta incidència i moments de baixa intensitat. Normalment les altes incidències han coincidit amb les èpoques de vacances que han augmentat el flux de persones i l'activitat social, la qual cosa fa augmentar inevitablement l'índex de contagis. Si bé, mantenir uns mínims d'activitat econòmica ha estat també una necessitat per evitar aprofundir encara més en la greu situació que viu, especialment, el sector turístic", afegeixen.

En aquestes circumstàncies, remarquen, la funció del govern del Conselh Generau d'Aran "ha estat d'acció permanent per millorar les condicions en què s'ha desenvolupat la vida quotidiana dels àmbits del seu marc competencial. Especialment en l'atenció a les persones majors (residència) i la gestió del marc en el qual es presta l'atenció sanitària, ja sigui de la primària o hospitalària i la prestació de serveis socials que han triplicat la necessitat d'ajuda a les famílies amb dificultats".

En aquest context, des d'Unitat d'Aran consideren que "resulten sorprenents les editorials d'un mitjà de comunicació públic, com el programa Eth maitin d'Aran de Catalunya Ràdio, on el conductor i presentador d'aquest, aboca confuses informacions i greus acusacions a la màxima institució de la vall, amb un llenguatge absolutament impropi i groller, que no hauria de tolerar-se en un mitjà de comunicació públic. És una conducta que ens sembla profundament desafortunada i fora del que exigeixen els mínims codis deontològics de la professió. Més encara quan aquestes editorials són l'eina que utilitza l'oposició política de Convergéncia en una estranya connivència que resulta altament sospitosa".

En el comunicat, afegeixen que "és realment infame que avui dia, després d'un any de crisi sanitària sense precedents, de crisi social i econòmica, encara no hagi existit una trucada telefònica del grup de l'oposició per a oferir-se a ajudar a combatre els efectes de la pandèmia i, el què és més important, ajudar a exigir a qui té les competències en matèria de mobilitat, epidemiologia o educació, per citar alguns àmbits transcendents, una major eficàcia de gestió i d'atenció a les permanents reclamacions que ha fet la síndica d'Aran en aquestes matèries". Des d'Unitat d'Aran també han manifestat el "suport solidari a la síndica d'Aran i al seu govern, així com al treball de tots els servidors públics que han fet tot el que ha estat a les seves mans per millorar aquesta situació".

Resposta de Convergéncia Aranesa

Per la seva banda, Convergéncia Aranesa, el grup de l'oposició al Conselh Generau, ha respost amb una altra nota on "condemna rotundament l'últim comunicat d'Unitat d'Aran-PSC i lamenta profundament que intenti cohibir la llibertat d'expressió d'una ràdio pública que porta consolidada a la Val d'Aran durant més de 30 anys". En aquest sentit, han volgut "donar tot el nostre recolzament a tot l'equip de Catalonha Informacion en aranès i, especialment al seu presentador, Iñaki, davant les manifestacions del grup d'Unitat d'Aran-PSC que apunten a ell, acusant-lo de 'manifestar confuses informacions i greus acusacions a la màxima institució de la Val d'Aran'". Des de Convergéncia Aranesa denuncien que Unitat d'Aran "utilitzi el nom del nostre partit polític per donar a entendre que la ràdio i la nostra formació treballen de forma conjunta per desprestigiar la seva incapacitat política".

També rebaten que no s'hagin posat en contacte amb la síndica per oferir-li ajuda durant la pandèmia. "El nostre portaveu al Conselh Generau, César Ruiz-Canela, ha ofert la seva mà, ajuda i experiència per solucionar les malmeses relacions amb la Generalitat així com en allò que té a veure amb la pandèmia en infinitat d'ocasions". Això, afegeixen, "ha succeït en els plens celebrats els últims mesos com, segurament, constarà en acta". Per tant, demanen que "no desinformin a la població aranesa amb l'únic objectiu de crear polèmica i victimisme".

En el comunicat asseguren que sí que és cert que Unitat d'Aran els ha ofert, en més d'una ocasió, col·laborar en diversos projectes per millorar la vida dels aranesos. "Lamentablement, tot plegat ha quedat en meres paraules, ja que mai més se'ns ha tornat a trucar per poder treballar en equip, com ara en projectes de l'àmbit del servei d'escombraries, la Biosfera o el hub HèPic", afegeixen.

També remarquen que, en una editorial, s'hi exposen temes "mitjançant arguments de forma personal i subjectiva" i recorden que durant aquests més de 30 anys dels programes Meddia Aranés i Eth maitin d'Aran, amb els seus diversos presentadors, "s'han realitzat entrevistes, notícies i editorials que atacaven l'acció de govern de Convergéncia Aranesa". "Tot i això, entenem que la seva funció és fer una ràdio pública i que això forma part de la política", conclouen.

Crítiques d'Aran Amassa

Qui també hi ha dit la seva ha estat Aran Amassa, formació sense representació al Conselh però amb regidors a Vielha e Mijaran, Naut Aran, Les i Bausen. També a través d'un comunicat, la formació recorda les paraules de l'escriptor i periodista argentí Rodolfo Walsh, que va dir que "el periodisme és lliure o és una farsa". En aquest sentit, lamenten que "sembla que al nostre país, l'Aran, no tothom està d'acord amb el que va escriure Rodolfo Walsh".

Així, lamenten que l'editorial radiofònica hagi despertat "una irada reacció del partit que governa al Conselh". Per Aran Amssa, "criden força l'atenció els continus atacs a les crítiques i les dificultats que té l'equip de govern del Conselh Generau per encaixar les opinions contràries, quelcom que en democràcia hauria de ser absolutament normal i, fins i tot, recomanable". Aran, asseguren, travessa un moment especialment dur en relació a la pandèmia de covid-19, ja que les xifres actuals de contagis i la pressió hospitalària comencen a ser insostenibles. Certament, admeten, "la gestió d'aquesta situació és difícil i complexa", però lamenten que "la manca d'una estratègia clara per part del Conselh Generau i el constant enfrontament a la Generalitat dificulten aquesta gestió".

"Un bon exemple de la manca d'estratègia és el posicionament del Conselh Generau envers la mobilitat entre França i l'Aran", asseguren. Així, recorden que el passat 17 de febrer Unitat d'Aran va presentar una moció a la Diputació de Lleida per exigir la mobilitat entre aquests dos territoris. "Tan sols uns dies després, el diputat provincial, Amador Marquès, admetia que les dades actuals d'alta incidència del virus no acompanyaven ni animaven aquesta petició, i la síndica d'Aran, Maria Vergés, demanava conèixer les mesures previstes pel Departament de Salut davant de l'augment de la incidència del covid19", remarquen.

Des d'Aran Amassa afegeixen que "seria convenient per l'Aran que el Conselh Generau abandonés aquest clima d'enfrontament i se centressin tots els esforços a treballar conjuntament amb la resta d'institucions prioritzant la salut de la ciutadania i la creació d'ajudes econòmiques efectives per tots els negocis i ciutadans que estan patint severament la crisi socioeconòmica derivada de l'actual situació". Així, lamenten que "davant un govern que monopolitza el missatge, que és incapaç d'admetre els errors i que no accepta la crítica, és més necessari que mai un periodisme independent i valent". Des de la formació conclouen que "per acabar amb les disputes bipartidistes, per millorar la cultura democràtica i per avançar com a país des d'Aran Amassa volem donar suport incondicional a la llibertat d'expressió i opinió, especialment a la dels professionals del periodisme i particularment al professional assenyalat directament per Unitat d'Aran a través del seu comunicat".

Davant les manifestacions d'Aran Amassa, Amador Marquès ha respost a través de les xarxes socials, assegurant que la crítica sempre és positiva i ha deixat clar que "us puc assegurar que la moció de la Diputació no s'ha presentat amb cap ànim de confrontació, sinó tot el contrari, i la prova és que es va aprovar per unanimitat". El també alcalde de Bossòst conclou que "tots els errors que s'han pogut derivar d'aquesta demanda són exclusivament meus".