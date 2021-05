La Pobla de Segur finalitza les obres de l'entorn del poliesportiu

La Pobla de SegurLes obres de l'entorn del poliesportiu de la Pobla de Segur ja han arribat al final. Aquest dimarts, l'alcalde i el personal dels serveis tècnics, juntament amb l'arquitecte i representants de la constructora, han pogut veure de primera mà el resultat. Les principals actuacions han estat la urbanització i adequació d'una zona de 2.700 metres quadrats, amb diferents tipus de paviment i d'enjardinament. Per separar físicament la vorera de la carretera N-260 s'ha creat un espai verd de 4 metres quadrats. Aquest, ajudarà a millorar la seguretat per als vianants, al mateix temps que genera espais d'ombra. L'espai exterior del pavelló s'ha pavimentat, amb la creació d'unes grades exteriors i s'ha solucionat els problemes de drenatge, convertint-ho en un espai on es puguin realitzar actes municipals.

Durant la visita, l'alcalde Marc Baró ha destacat que amb aquestes actuacions "hem donat una nova cara a una zona de la població molt transitada tant per vianants com per a conductors o usuaris de l'equipament esportiu. A més, amb aquest espai més agradable guanyem en seguretat i comoditat". Les obres de millora han tingut un cost final de 270.000 euros i ha comptat amb la subvenció del 75% de l'import en el marc del projecte de Pla de Barris.

Obert l'accés al pont

També aquest dimarts s'ha obert l'accés als vianants a una de les voreres del pont. En les últimes setmanes s'ha repavimentat amb un material asfàltic més resistent a les vibracions dels vehicles i a les inclemències climàtiques, unes afectacions que ha portat al deteriorament la capa de morter que ara s'ha substituït.