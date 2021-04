La Pobla de Segur suspèn el cobrament de la taxa d'ocupació de la via pública del 2020 i el 2021

La Pobla de SegurL'Ajuntament de la Pobla de Segur ha suspès temporalment la taxa d'ocupació de via pública a bars i restaurants del municipi. En el darrer ple, els grups municipals han aprovat per unanimitat l'exempció de la taxa corresponent a l'any 2020 i al 2021. El regidor de Promoció Econòmica, Josep Maria Tirbió, ha destacat que "aquesta és una més de les mesures que l'ajuntament està duent a terme per dinamitzar el comerç i ajudar a pal·liar els efectes econòmics provocats per la pandèmia i les diferents restriccions per les quals s'han vist obligats a tancar". Tirbió, a més, ha recordat que recentment s'ha aprovat l'ordenança de regulació de l'ocupació de la via pública i ha demanat al sector el seu compromís en complir-la.