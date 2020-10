El 98% de la població de la Val d'Aran podria estar connectada a la fibra òptica l'estiu del 2021

El Govern confia que l'estiu que ve el 98% de la població de la Val d'Aran estigui connectada amb la fibra òptica que promociona l'executiu català. Fa setmanes van començar les obres per fer-hi arribar la fibra a través del Port de la Bonaigua (C-28) des del Pallars Sobirà i ja s'ha arribat a Vielha. Es tracta d'una obra important que ha suposat una inversió de 2 milions d'euros. El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha anunciat aquest divendres 1,2 milions d'euros més per fer arribar la fibra a la resta de municipis de l'Aran. En quedaran exclosos Bausen, amb 64 habitants, i Canejan, amb 84, pels quals es buscarà altres solucions com podria ser la connexió sense fils. Puigneró ha explicat que l'Aran és una de les comarques de Catalunya més allunyada de l'àrea metropolitana en temps, però això no ha de fer que també ho sigui en megues.

Les obres de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat és fan seguint les carreteres. En el cas de la Val d'Aran, la connexió que es fa és des de Llavorsí (Pallars Sobirà), pujant per la C-13 fins a les Valls d'Àneu i seguint pel port de la Bonaigua fins a Baqueira, Salardú i Arties fins a arribar a Vielha.

La voluntat de Polítiques Digitals és reunir-se amb tots els operadors per explicar-los el desplegament de la xarxa per les diferents comarques i que es puguin anticipar al desenvolupament dels diferents projectes. L'objectiu és que un cop finalitzada l'obra es puguin endollar el més ràpid possible a la xarxa.

El conseller Puigneró ha explicat que el desplegament de la xarxa de fibra òptica és una de les deu prioritats del Govern. Així, ha explicat que comarques del Pirineu com el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça estaran connectades al 100% a la xarxa de la fibra òptica de la Generalitat l'estiu del 2021.