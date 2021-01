La població empadronada a la Seu d'Urgell torna a augmentar per tercer any consecutiu

El municipi de la Seu d'Urgell ja compta, segons el padró municipal a 1 de gener de 2021, amb 12.397 habitants, 176 més que en l'any anterior, fet que representa un augment de l'1,4%. Aquest augment es deu a que el nombre d'altes (862) ha superat el de baixes (683). De les altes, 70 han estat per naixements, 520 de persones provinents d'altres municipis del país, 236 provinents d'altres països i 36 altes més per correccions d'omissions en el padró. Respecte a les baixes, 113 han estat per defuncions, 476 d'habitants cap a altres municipis, 57 que han marxat a viure cap a un altre país i 41 per correccions d'inscripcions indegudes i caducades.

Des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell han indicat que "aquestes xifres demostren un augment del nombre de residents empadronats i es confirma, per tercer any consecutiu, la tendència a l'alça de la població a la nostra ciutat". A principis del 2020 el padró de la Seu d'Urgell se situava en 12.221 habitants, mentre que el 2019 era de 12.111. D'aquesta manera, en els tres darrers anys la capital de l'Alt Urgell ha guanyat 486 habitants, xifra que representa un augment del 2,36%.

Per franges d'edat, la més nombrosa és la de 48 a 63 anys, amb 3.075 habitants (24,80%), i dels 32 als 47 anys, amb 2.790 (22,51%), població adulta que representa quasi la meitat dels habitants urgellencs. Respecte a la franja d'edat més jove, la ciutat compta amb 2.184 persones de 16 a 31 anys (17,62%) i 1.809 menors de 15 anys (14,59%). Pel que fa a la gent gran, la franja d'edat dels 64 als 79 anys suma 1.684 habitants (13,58%) i la de 80 a 95 anys, 830 persones (6,70%). Finalment, el municipi urgellenc registra 25 persones majors de 95 anys.

Per sexes, la ciutat té actualment 6.370 dones i 6.027 homes. Les dones segueixen sent la població més nombrosa sobretot entre la gent gran, amb 901 dones d'entre 64 i 79 anys, 519 en la franja dels 80 als 95 anys i 20 padrines de més de 95 anys.

Per nacionalitats, 10.583 habitants de la Seu d'Urgell tenen la nacionalitat espanyola, si bé al municipi urgellenc hi conviuen 58 nacionalitats diferents. Entre aquestes destaquen veïns i veïnes amb nacionalitat de Portugal (354), seguits dels originaris del Marroc (227), Colòmbia (201), Andorra (101), el Brasil (78), Romania i Bulgària (amb 64, cadascun), el Pakistan (62), Bolívia (56), la República Dominicana (54), el Perú (47), Itàlia (49), l'Argentina (45) i la Xina (39).