Chacón proposa la creació d'una àrea transversal per garantir el desenvolupament rural

La cap de llista del PDeCAT a les eleccions, Àngels Chacón, ha acusat JxCat i ERC de "dibuixar el futur de Catalunya sense tenir en compte" la realitat rural. La candidata ha afirmat que el Govern "no escolta" el territori i ha recordat que Catalunya és "molt diversa". "No tot és Barcelona i l'Àrea Metropolitana", ha reivindicat. El partit ha celebrat aquest dissabte un acte a Bassella, a l'Alt Urgell, per denunciar la despoblació i els problemes del món rural i ha proposat crear una "gran àrea de Govern" que integri aspectes com la transició ecològica, l'equilibri territorial, el desenvolupament rural i l'alimentació. Així mateix, ha plantejat crear una secretaria general i una conferència d'alcaldes del país rural. "No podem tractar tota la complexitat del món rural des de les caselles tradicionals en les quals estan distribuïdes les conselleries", ha manifestat.

La candidata de la formació a les eleccions ha assegurat que el Govern de Laura Borràs i Pere Aragonès "no escolta" el món rural i no l'ha pres en consideració a l'hora de decretar mesures com el confinament perimetral. "Si en una situació extrema no s'ha tingut en compte la pluralitat territorial i sectorial, com l'han de tenir en compte en la definició de les estratègies de futur?", ha qüestionat la cap de llista.

La candidata ha estat acompanyada del número 1 del PDeCAT per la circumscripció de Lleida, Marc Solsona; l'exconseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Jordi Ciuraneta, i l'exalcalde de Vic i president del moviment País Rural, Josep Maria Vila d'Abadal. El candidat del partit per Lleida ha demanat deixar "d'estigmatitzar" el món rural i l'ha vinculat a la modernitat, la digitalització i les noves tecnologies. "Necessitem una operació d'Estat de rescat del món local", ha reclamat.

L'exconseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha recordat que el 90% del territori de Catalunya concentra el 10% de la població i ha demanat "equilibrar" el territori a través de la gestió. En aquest sentit, Ciuraneta ha proposat "connectar" amb la majoria de la ciutadania i impulsar el diàleg amb els diferents sectors. "S'està governant massa des dels despatxos de Barcelona, Madrid o Brussel·les", ha criticat.

Per la seva banda, Vila d'Abadal ha demanat "recuperar l'equilibri de governança" al món rural i ha proposat canviar les actuals lleis territorials, ambientals, de salut pública i de sanitat animal, entre altres, per tornar a tenir una Catalunya "més viva". Josep Maria Vila d'Abadal ha alertat també del canvi climàtic i la manca de joves i ha proposat implantar un "Erasmus rural".