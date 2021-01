La CUP proposa la diversificació de l'economia del Pirineu per trencar amb el monocultiu turístic

La MolinaLa CUP ha mostrat el seu rebuig a la candidatura de Barcelona-Pirineus als Jocs Olímpics d'Hivern. Ho ha fet en una roda de premsa, on han intervingut Natàlia Sànchez i Bernat Lavaquiol, des de l'estació d'esquí de La Molina, juntament amb Arran, en el si de la campanya "El Pirineu es fon". Tal com han indicat des de la formació, aquesta campanya vol posar al centre del debat l'emergència climàtica i rebutja la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern "per l'impacte mediambiental i social que generarà".

Des de la CUP, creuen que és un projecte dissenyat des dels despatxos de Barcelona i que gira l'esquena a les necessitats dels pobles del Pirineu. Afegeixen que és un projecte que obre les portes a l'especulació i que generarà un impacte ambiental i social molt gran per uns pocs dies de celebració.

De fet, asseguren que "el Govern de la Generalitat no només ha tirat endavant amb la candidatura sense consultar-ho amb la població, sinó que ja ha començat les obres per complir amb les infraestructures que demana el Comitè Olímpic Internacional". Aquestes, que diuen que van des de l'ampliació de la pista d'esquí de Coll de Pal al desdoblament de la carretera C-16, "quedaran en desús un cop acabats els Jocs Olímpics i deixaran un deute encara més gran".

Els anticapitalistes proposen trencar amb el monocultiu turístic que es viu de punta a punta del Pirineu "que només porta especulació, destrucció del territori i precarietat laboral". Per contra, aposten per una diversificació de l'economia i establir regions que siguin capaces de produir aliments, tenir petita indústria o serveis. Això, asseguren, "portaria un augment dels llocs de treball en territoris despoblats, rehabitar molts pobles o revertir l'envelliment poblacional".

Pel que fa al turisme, creuen que s'ha de reinventar i ha d'evolucionar. "Cal deixar de banda projectes faraònics i apostar per un turisme familiar, respectuós amb l'entorn i que deixi la mínima empremta a la natura com ara l'esquí de muntanya, senderisme o xarxes de carrils bici en entorns rurals menys massificats turísticament", han indicat.