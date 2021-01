ERC comença la campanya a l'Alt Pirineu i Aran reclamant la vegueria

Esquerra ha començat la campanya electoral a l'Alt Pirineu i Aran reclamant la vegueria. Ho ha fet amb una conversa virtual aquest dijous entre la consellera a l'exili, Meritxell Serret, el diputat alturgellenc, Francesc Viaplana, i el candidat pirinenc a la circumscripció de Lleida, el trempolí Antoni Flores. Ha estat justament Flores qui ha assenyalat que "som el partit de les vegueries, ERC les va recuperar al 36 amb la Generalitat Republicana, al 2010 va impulsar l'aprovació de la Llei de vegueries i en va fer el desplegament, i aquesta última legislatura, les conselleries d'ERC d'Agricultura, Joventut i Ensenyament, han nomenat una adjunta o coordinadora depenent dels Serveis Territorials de Lleida, que ha revertit en una millora en l'atenció d'aquests serveis."

Flores també ha indicat que "per aconseguir aquesta igualtat d'oportunitats, en definitiva un equilibri territorial real, cal disposar de bones infraestructures, vials, que els accessos als nuclis de població on vivim tinguin unes condicions dignes."

Per la seva banda, Viaplana, que no opta a la reelecció com a diputat i que els pròxims mesos assumirà l'alcaldia de la Seu d'Urgell, ha assenyalat que "som un partit municipalista que treballem a totes les institucions del país, des d'una perspectiva local i per a les nostres veïnes i veïns, però amb una mirada al futur global". També ha intervingut la secretària general d'ERC a l'Alt Pirineu i Aran, Marian Lamolla, que ha destacat la feina feta durant la precampanya.

Finalment, Serret, des de Bèlgica, ha assenyalat que "cal assegurar el relleu generacional, el jovent han de poder desenvolupar el seu projecte a l'Alt Pirineu i l'Aran". "La Via Amplia també és en clau territorial, tothom ha de poder desenvolupar-se, visqui on visqui", ha afegit. La videoconferència s'ha fet de forma oberta i ha acabat amb preguntes i comentaris dels assistents.