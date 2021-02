El PSC es compromet a potenciar la candidatura de la catedral d'Urgell com a patrimoni de la humanitat

La Seu d'UrgellEl cap de llista del PSC a la circumscripció de Lleida, Òscar Ordeig, ha presentat des de la Seu d'Urgell les propostes de la seva candidatura en matèria de cultura i patrimoni. Concretament, el candidat socialista ha indicat que impulsaran les candidatures de la Seu Vella i de la catedral de la Seu d'Urgell a Patrimoni de la Humanitat. "Lamentem la manca de suport per part del Govern i especialment de la que era consellera de Cultura i ara candidata Laura Borràs", ha afegit.

També s'ha compromès a apostar per la candidatura de l'Aran com a Reserva de la Bioesfera de la UNESCO" i ha afegit que "cal impulsar amb recursos, a través de la Llei de règim especial de l'Aran, el finançament necessari per donar suport a l'aranès i la seva promoció". Una altra proposta en clau pirinenca és "iniciar la construcció de l'arxiu comarcal de l'Alta Ribagorça, ja que és l'única comarca que no en té".

En termes generals, Ordeig ha proposat que "cal posar en marxa urgentment un pla de xoc per donar suport a les entitats i empreses culturals i audiovisuals que ho han passat molt malament amb el covid". Així, ha indicat que "caldrà diàleg, seure, escoltar i impulsar un gran acord per aquest pla de xoc i amb els recursos necessaris per garantir la seva supervivència". Ordeig també ha recordat que "el sector cultural representa el 3,4% del PIB de Catalunya, per tant és un sector molt important i serà una de les prioritats del futur govern de la Generalitat de Catalunya". Ha afegit que "cal revertir de manera urgent les retallades dels governs de Junts i Esquerra dels darrers anys i el pressupost de Cultura ha d'arribar al 2% del total de la Generalitat de Catalunya".