El PSC reclama el desplegament de la Llei d’Aran i mesures diferenciades pel Covid-19

LesEl candidat número 6 del PSC a la circumscripció de Lleida i alcalde de Les, Andreu Cortés, ha reclamat aquest diumenge que "l'Aran necessita el desplegament de la seva Llei de Règim Especial, aprovada des de 2015, però encara pendent en qüestions tan urgents i necessàries com és el sistema de finançament". A més, ha afegit que "és impossible poder gestionar serveis com la sanitat amb les retallades imposades i sense el desplegament complet d'aquesta llei, imprescindible per poder dotar i donar servei als nostres veïns i veïnes de la Val d'Aran".

El candidat, que aquest diumenge ha posat de manifest les principals reivindicacions del partit respecte a la vall, ha indicat que "l'Aran necessita uns interlocutors a la Generalitat que realment compleixin les promeses i compromisos adquirits, de manera que realment puguem desplegar totes les capacitats i competències per poder tenir un autogovern que doni els serveis que necessita i es mereix la ciutadania de la Val d'Aran".

El també alcalde de Les ha reivindicat "un govern a la Generalitat que sigui capaç de reconèixer les necessitats de territori, d'entendre la diferència que hi ha entre el món rural i l'urbà, el món local dels micropobles i el món rural de muntanya". Per això, ha afegit, "hem reclamat i reclamem mesures diferenciades en la gestió dels confinaments pel Covid-19; amb confinaments territorials enlloc de municipals i facilitant la mobilitat amb França per tal de no perjudicar encara més l'economia de la vall".

Finalment, Andreu Cortés ha recordat que "necessitem també que es compleixin els compromisos que ha pres la Generalitat però que no arriben mai, com és el desplegament de la fibra òptica per poder superar l'escletxa digital". Aquests reptes de futur, ha remarcat, "són molt importants per al desenvolupament socioeconòmic de la societat aranesa i del nostre territori".