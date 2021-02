Vilalta i Solé clouen els actes de campanya d'Esquerra a l'Alt Pirineu i Aran

TrempTremp ha acollit aquest dimarts al vespre el darrer acte d'Esquerra a l'Alt Pirineu i Aran amb motiu de la campanya electoral del 14-F. L'acte, presentat per l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, ha comptat amb les intervencions de la cap de llista a la circumscripció de Lleida, Marta Vilalta, així com el conseller Bernat Solé, l'esportista i candidata republicana Núria Picas, el candidat pirinenc més ben situat a la llista, Antoni Flores, i altres representants de la formació.

Cases, ha donat el tret de sortida a un acte amb públic assistent i també retransmès en línia, on ha recordat la implicació de Flores amb el partit, recordant que n'és militant des de 1992. També ha recordat que ella és la primera alcaldessa de Tremp i republicana. "De la mateixa manera que l'alcaldia ha tornat a ser republicana vuitanta-tres anys després, ara toca que la presidència de la Generalitat torni a ser d'Esquerra Republicana", ha assegurat.

L'alcaldessa ha presentat el fins ara diputat, Francesc Viaplana, que en els pròxims mesos assumirà l'alcaldia de la Seu d'Urgell. L'alturgellenc ha explicat la feina feta en els últims anys al Parlament i com des de la institució ha treballat per defensar els interessos del territori. També ha donat suport al candidat pirinenc, tot assenyalant que "hi ha molts reptes al davant, però estic segur que l'Antoni treballarà per seguir vetllant pels interessos de l'Alt Pirineu i Aran".

A continuació, Núria Picas, ha cridat a la participació el 14-F demanant que "tornem a omplir les urnes, com ho vam fer l'1 d'octubre". Per la seva banda, la candidata Montse Fornells ha exposat l'Agenda rural que defensa el partit, indicant que "som aquí per ser útils a la gent. Aquesta agenda és una eina per cobrir les necessitats i les realitats dels territoris".

A continuació, el conseller i exalcalde d'Agramunt, Bernat Solé, ha recordat "la feina feta pel republicanisme municipal d'Esquerra"; i ha recordat el seu cas pel qual se l'ha dut a judici. "El referèndum de l'1 d'octubre ens recorda tota la repressió que encara a dia d'avui no s'ha aturat, però també ens recorda que cal interpel·lar a una part de la societat que no es va sentir seu el referèndum", ha indicat.

Per la seva banda, la candidata i exconsellera d'Agricultura a l'exili, Meritxell Serret, també ha estat present a l'acte a través d'una gravació feta des de Brussel·les. "La repressió no ajuda a ningú i no serveix per res. El millor missatge que podem donar diumenge, és omplir les urnes de vots republicans", ha assenyalat.

Tot seguit, Antoni Flores ha demanat el vot "per defensar des d'una governança republicana, el millor per l'Alt Pirineu i Aran" i ha afegit que "a les institucions on som al capdavant destaca la nostra governança republicana. Treballem des del Pirineu, per al Pirineu i amb el Pirineu. I ara ho volem fer des de la presidència de la Generalitat".

Per acabar, Marta Vilalta ha tancat l'acte parlant de "com el partit tira el país endavant, sense retrets, sense excuses, sent útils per a la ciutadania, amb polítiques feministes i socials per fer una societat més justa". Així, ha afegit que "Esquerra Republicana de Catalunya hem estat sempre al costat de la gent, hi vam estar fa 90 anys i hi som ara, aixecant el país en els moments més complicats, com l'actual. Hi seguim sent per ser útils i aportant solucions".