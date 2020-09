En marxa les primeres línies de bus transfrontereres de Cerdanya i el Capcir

Cerdanya i el Capcir estrenen aquest dimarts dues noves rutes d'autobús transfrontereres en el marc del projecte europeu ConnECT, que té l'objectiu d'impulsar la mobilitat de l'Espai Català Transfronterer (ECT). Concretament, es tracta de les línies Portè-Puigcerdà-Montlluís i Formiguera-Puigcerdà-Er. Totes dues connectaran diversos municipis, situats a la banda administrativa francesa de la comarca amb l'Hospital de Cerdanya i l'estació de tren de Puigcerdà. A més, la primera de les rutes també permetrà arribar fins a l'estació d'esquí de Portè o anar a Perpinyà a través de la parada de Montlluís. Pel que fa a les altres dues línies previstes en el projecte, la voluntat és que entrin en servei cap a finals d'any o principis de 2021.

Els habitants de Montlluís i Portè -i les localitats que hi ha pel mig- tindran dues expedicions per anar a l'Hospital de Cerdanya i a l'estació de tren de Puigcerdà: una a les 8:40 hores i que arriba a les 9:30 hores a l'equipament sanitari, i una altra amb sortida a les 14:05 hores. Mentrestant, de tornada, hi ha un servei que surt a les 11.50 hores i un altre a les 16.40 hores. Aquest darrer horari permet poder agafar, des de Montlluís, l'autobús que va a Perpinyà a les 19.45 hores, pensat per fer-hi nit. Així, per tornar a Puigcerdà en surt un a les 6.30 hores que, amb el transbord inclòs, té unes tres hores de trajecte.

En el cas de Formiguera i Er, les expedicions per anar a l'hospital i l'estació de tren surten a les 8 hores i 13.35 hores, arribant a l'equipament sanitari a les 9.25 hores i 15 hores, respectivament. Per tornar-hi, hi ha una que passa a les 13 hores per l'hospital i una altra que ho fa a les 17.15 hores.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, mitjançant la direcció general de Transports i Mobilitat, és el soci principal o cap de fila del projecte europeu ConnECT per ampliar i millorar el servei d'autobús de l'espai català transfronterer. Mentrestant, els altres dos socis són la Regió d'Occitània i el Consell Departamental dels Pirineus Orientals CD'66. A més, tota la xarxa de transport públic de la Regió d'Occitània ja es pot consultar al cercador de rutes "Mou-te amb transport públic per Catalunya", tant des de la pàgina web com a través de qualsevol dispositiu mòbil.

El projecte ConnECT està cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera Espanya-França-Andorra i se centra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i ambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.