Es Pròves d’Accès ara Universitat tornaràn a celebrar-se enguan en Institut d’Aran

Vielha e MijaranEra Val d’Aran tornarà a èster sedença des Pròves d’Accès ara Universitat (PAU) entàs alumnes der Institut d’Aran que, per dusau an consequtiu, non auràn de desplaçar-se entà Lleida a realizar-les, coma ère abituau enquiath 2020. “Era realizacion des PAU en Aran supause un auanç important entàs nòsti estudiants, pr’amor qu’implique que non s’agen de desplaçar a lèu 200 km de distancia entà examinar-se, ne lotjar-se en un otèl o residéncia pendent es dies enes que s’amien a tèrme es pròves”, asseguraue era conselhèra de Coneishement, Angelina Cases, en tot híger que: “entàs familhes supause tanben un estauvi important en non auer de hèr frònt as despenes derivades d’aguest desplaçament”.

En aguest sens, era conselhèra Cases a arregraït autant ara Oficina d’Accès ara Universitat coma ath personau docent der Institut “eth gran esfòrç qu’amien e amiaràn a tèrme entà organizar es aules e aplicar es protocòls de seguretat qu’establissen es autoritats sanitàries pendent era realizacion des pròves” e a higut que: “des deth govèrn deth Conselh Generau d’Aran èm ara disposicion des nòsti centres educatius a despièt de non auer es competéncies en aguesta matèria entà ajudar en tot çò que sigue ena nòsta man".