El PSC demana més personal al CAP de la Seu per respondre a les consultes telefòniques

La Seu d'UrgellEl diputat del PSC al Parlament de Catalunya, Òscar Ordeig, ha demanat més personal al CAP de la Seu per respondre a les consultes telefòniques. El també regidor de Compromís per la Seu, a l'oposició al consistori urgellenc, ha criticat que "les retallades que durant més de deu anys han fet Junts x Catalunya i Esquerra al govern ens han abocat a una situació de precarietat i manca de personal necessari, ara més que mai, als hospitals i als centres d'atenció primària, com estem veien al CAP de la Seu d'Urgell".

Ordeig ha explicat que "el CAP de la Seu, com la resta de centres de Catalunya, ha demanat a la ciutadania que prioritzi les consultes telefòniques per evitar aglomeracions i contagis". Una crida, ha explicat, que "ha posat de manifest la manca de personal i moltes persones que truquen per poder ser ateses no reben resposta, fins i tot quan s'intenta contactar amb el Centre repetidament".

Per això, el diputat socialista ha explicat que "reclamem més personal al CAP de la Seu de manera que es puguin atendre les consultes telefòniques i s'agilitzi l'atenció mèdica de primera necessitat" i ha apuntat que "hem registrat una bateria de preguntes un cop constatades les nombroses queixes de la ciutadania". Així, assenyala que "volem saber si hi ha un registre de trucades al CAP de la Seu dels darrers mesos i quantes d'elles no han estat ateses, i que es prenguin les mesures i es destinin els recursos necessaris per evitar aquesta situació que deixa desateses desenes de consultes cada dia".

Fàbrega diu que demanaran reforços però assegura que contactar "no és impossible"

La qüestió, justament, s'ha tractat al darrer ple municipal, arran d'una pregunta formulada pel grup de Compromís per la Seu. L'alcalde, Jordi Fàbrega, ha admès que "és veritat que a vegades costa de contactar, però no és impossible i s'estan fent moltes atencions telefòniques". Tot i això, ha indicat que tornaran a demanar a Salut si pot posar un reforç.