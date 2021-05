Puigcerdà i la Guingueta d'Ix arranjaran conjuntament el pont internacional sobre el Reür

Puigcerdà / La Guingueta d'IxEls Ajuntaments de Puigcerdà i la Guingueta d'Ix han signat aquest dimecres el conveni per remodelar, de forma conjunta, el pont internacional que comunica l'avinguda de França de Puigcerdà amb l'avinguda Porta de França de la Guingueta. L'actuació, que tindrà un cost de gairebé 40.000 euros+IVA, es finançarà a parts iguals entre els dos consistoris i permetrà renovar el paviment del pont i canviar-ne la barana.

La licitació de les obres es fa per "mercat conjunt", una licitació conjunta que permet la legislació europea i que evita que ambdós consistoris hagin d'adjudicar la seva part de forma independent. Aquesta licitació conjunta es vehicula a través de l'ajuntament de la Guingueta.

Està previst que les obres s'iniciïn el 17 de maig, amb els treballs de pavimentació, i cap a mitjans de juny es col·locarà la nova barana, de manera que a finals de juny les obres ja estaran enllestides. Mentre durin els treballs de pavimentació, l'accés entre Puigcerdà i la Guingueta d'Ix s'haurà de fer per la carretera de Llívia. Per contra, durant els treballs de col·locació de la barana es permetrà la circulació. Durant tot aquest temps l'avinguda de França de Puigcerdà seguirà oberta, tant per als veïns com per accedir als comerços i establiments d'aquest carrer.

Des de l'Ajuntament de la capital cerdana han indicat que "aquesta actuació reforça la bona entesa existent entre els ajuntaments de Puigcerdà i la Guingueta, que desenvolupen diferents accions conjuntes com per exemple el Festival Transfronterer d'arts escèniques Puigcerdà – Bourg Madame".