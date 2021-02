Puigcerdà recrearà els seus convents medievals en una sala permanent del Museu Cerdà

PuigcerdàJa han començat les obres d'adequació de la Sala 6 del Museu Cerdà de Puigcerdà, dedicada a la història dels convents medievals al municipi i a explicar com era la vida al convent de clausura en què actualment s'ubica el museu. Tal com han explicat des de l'Ajuntament de Puigcerdà, fins al mes de març s'estarà treballant a taller en la producció dels continguts expositius (gràfics, audiovisuals i materials interactius) i també en la fabricació i subministrament del material museogràfic. A l'abril, mentrestant, començarà la instal·lació i el muntatge in situ, i la nova sala es podrà visitar a partir de finals de maig.

D'aquesta manera, el Museu Cerdà disposarà d'una nova planta acabada de la col·lecció permanent. A la planta baixa ja es pot visitar l'espai dedicat a la casa i la família cerdana, i està en procés la sala sobre la història de Puigcerdà. El pressupost d'adequació de la sala dedicada als convents és de 141.000 euros i els treballs van a càrrec de Grop Exposicions i Museografia. A banda, cal sumar-hi la redacció del projecte de museïtzació, que es va encarregar a Stoa Propostes Culturals i Turístiques.

Aquesta inversió es finança amb una aportació de 100.000 euros de la Diputació de Girona, una subvenció dels fons europeus FEDER i també amb recursos del mateix Ajuntament de Puigcerdà.