El risc de rebrot ja supera els mil punts en dues comarques pirinenques

La situació epidemiològica ha empitjorat les últimes 24 hores al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, que ja té dues comarques amb un risc de rebrot superior a mil. La que continua amb uns índexs més alts és el Pallars Sobirà, tot i que en les darreres hores el risc ha baixat, passant de 1.506 a 1.464. Pel que fa a la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt), aquesta ha passat de 3,40 a 2,97. Recordem que si es manté per sobre d'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Segons Salut, ara mateix hi ha 3 persones de la comarca ingressades a l'hospital i una a l'UCI per covid-19.

En les últimes hores també ha superat la barrera del mil l' Alt Urgell, passant d'un risc de 964 a un de 1.085. L'Rt, en aquest cas, també ha pujat, passant d'1,56 a 1,62. El risc és encara major a la Seu d'Urgell on, segons dades de l'Ajuntament, en les últimes hores ha passat de 1.232 a 1.417. L'Rt també ha pujat, passant d'1,56 a 1,62. En relació al brot detectat al Sant Hospital, les darreres dades indiquen que hi ha 16 pacients afectats (8 dels quals estan ingressats a la Fundació Sant Hospital i 8 més aïllats al seu domicili), així com 15 professionals i una estudiant afectats (1 d’ells ingressat a un altre centre i la resta asimptomàtics o amb símptomes lleus). A més, segons ha confirmat l'alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, també s'ha produït un brot al Taller Claror, amb 10 residents i 3 professionals afectats.

El risc també puja a Cerdanya, on passa de 541 a 565, tot i que la bona notícia és que l'Rt baixa, d'1,22 a 1,15. Segons dades del mateix centre, ara mateix a l'Hospital de Cerdanya hi ha 2 persones ingressades per covid-19 i 2 més pendents de diagnòstic.

Millores al Jussà, l'Alta Ribagorça i l'Aran

La situació, en canvi, millora en general al Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i l'Aran. En el cas del Pallars Jussà, el risc baixa de 319 a 292, però l'Rt puja lleugerament, passant d'1,42 a 1,47. A l' Alta Ribagorça, el risc baixa de 353 a 214 i l'Rt cau per sota d'1, passant d'1,51 a 0,92. Finalment, a l' Aran el risc passa de 356 a 285 i l'Rt també baixa d'1, passant d'1,03 a 0,85. Segons Salut, hi ha dues persones de la vall ingressades per covid-19.

Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, el risc puja de 568 a 595, però l'Rt baixa lleugerament, d'1,32 a 1,30. Pel que fa als nous casos, en les darreres hores se n'han notificat 38 mes, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia ja és de 1.723.