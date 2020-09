Els regidors de Junts per Tremp i el Comitè local es donen de baixa del PDECat

Els tres regidors de Junts per Tremp, així com el Comitè Local i la pràctica totalitat de la militància de la capital del Pallars Jussà s'han donat de baixa del PDECat per passar a Junts per Catalunya, la nova formació liderada per Carles Puigdemont. Tal com ha explicat a l' Ara Pirineus la portaveu de Junts per Tremp, Anna Ritz, "a Tremp la marxa ha estat en bloc, també dels militants". Pel que fa a la resta de la comarca, encara no està clar com quedarà la situació, ja que sembla que alguns alcaldes i càrrecs electes optarien per quedar-se al PDECat.

Ritz ha destacat que el motiu d'aquestes baixes és " donar total suport al president Carles Puigdemont i als consellers empresonats i exiliats". En aquest sentit, ha apuntat que "a les últimes eleccions municipals ja vam apostar per fer Junts per Tremp, amb aquesta idea d'apostar per un format més ampli i transversal que ens permeti seguir treballant per la independència i el benestar dels catalans i les catalanes". Ritz ha afegit que "Puigdemont és el nostre líder i la persona amb qui, almenys des del nostre equip, ens hem emmirallat per seguir treballant per implantar el mandat de l'1 d'octubre".