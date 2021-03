Representants polítics del Pirineu denuncien "el turisme de vacunació" aprofitant la Setmana Santa

SortEls alcaldes del Pirineu han denunciat "el turisme de vacunació" a les comarques de la zona aprofitant la Setmana Santa. Els darrers dies ja han detectat persones vingudes d'altres territoris de Catalunya que han escollit les comarques de muntanya per vacunar-se. Raimon Monterde, alcalde de Sort, ha dit a l'ACN que és "incomprensible" que per una banda es limiti la mobilitat i per l'altra és "promogui la mobilitat pel que fa a vacunació". Monterde ha denunciat aquesta pràctica i ha afirmat que a un veí del Pallars "mai se li acudiria" anar a vacunar-se a Barcelona. El president del Consell del Pallars Sobirà, Carlos Isus, ha demanat a Salut una solució i ha sentenciat que "les vacunes del Pallars han de ser per la gent del Pallars".

Aquesta denúncia l'han fet arribar la majoria d'alcaldes del Pirineu i presidents dels Consells Comarcals al Departament de Salut durant el transcurs d'una reunió de seguiment del covid-19 celebrada virtualment aquest dimecres. Els responsables polítics de l'Alt Pirineu i Aran, han dit "no entendre" la gestió que s'ha fet de les vacunes i demanen una rectificació imminent.

Aquesta mateixa queixa que els alcaldes han fet arribar a Salut, molts veïns l'han fet arribar als seus responsables polítics. Aquests han narrat que en alguns casos ha arribat a generar conflictes entre els ciutadans en veure que gent de fora la comarca era vacunada, mentre els del territori havien d'esperar.

Les persones que es poden posar la vacuna poden rebre un SMS al seu telèfon mòbil, amb el qual poden demanar la cita. També ho poden fer les persones dels col·lectius afectats encara que no hagin rebut el missatge. Ho fan a través d'una pàgina web que els ofereix diversos dies i hores, i els diversos punts de vacunació disponibles, alguns dels quals poden ser lluny de casa seva. La web desplega un menú amb el mig centenar d'espais habilitats per a la vacunació que es poden triar independentment de la localitat de residència i es van actualitzant periòdicament, així que si no es troba l'opció desitjada en un primer intent es pot seguir provant. El gran interès per rebre la vacuna d'AstraZeneca va provocar la setmana passada que en pocs dies ja s'omplissin gairebé totes les cites a Barcelona i les zones més poblades de Catalunya, però encara quedaven vacunes disponibles en àrees més apartades de les conurbacions urbanes.

Situació complicada

El Pallars Sobirà és la comarca catalana amb un risc de rebrot més alt de tot Catalunya superant els 2.300 punts. Per tot, el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, ha demanat "prudència" als turistes i que compleixin amb les mesures de seguretat. L'Ajuntament de Sort, per la seva banda, ha fet una crida a "la responsabilitat ciutadana" i ha demanat "l'estricte compliment d'aïllament domiciliari", tal com determina Salut. Per segona setmana ha decidit allargar les mesures restrictives a la localitat perquè no han millorat les dades epidemiològiques de la covid-19. Així, les instal·lacions municipals seguiran tancades, per tal de reduir el màxim les oportunitats de contagi per contactes socials. L'Ajuntament també manté tancats els parcs infantils i àrees de jocs i ha suspès tots els actes organitzats des del consistori, per evitar mobilitat i reunions en llocs públics que no siguin estrictament necessaris.

Anna Cano, infermera del CAP d'Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, ha explicat que l'augment de casos al Pallars representa "molta més feina" pel personal sanitari donat que coincideix la vacunació amb la realització de moltes proves PCR. Cano ha destacat la cooperació entre tot el personal de l'Àrea Bàsica del Pallars Sobirà per tirar aquesta situació endavant i ha demanat "molta prudència" a la gent que aquests dies visitarà el Pallars i que compleixin de manera "estricta" totes les mesures de protecció. També ha recordat a la gent que visitarà el Pirineu que per estar a la muntanya "no es relaxin".

L'Hospital de referència del Pallars Sobirà es troba a Tremp a la comarca veïna, fet que suposa que molta feina recau als centres d'atenció primària del Sobirà, a una hora de distància. Per aquest fet Cano, demana "responsabilitat". A l'Hospital Comarcal del Pallars hi ha sis ingressats per la covid-19, un de semicrític.