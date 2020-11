El brot a la residència de Tremp ja afecta 96 residents i 25 professionals

El brot detectat fa uns dies a la residència de la Fundació Fiella de Tremp afecta actualment a 96 dels 139 residents i a 25 dels 71 professionals. Així consta a les darreres dades actualitzades pel Departament de Salut. Justament, fruit dels efectes del brot, a mitjans d'aquesta setmana la Fundació ha emès un comunicat anunciant que necessita incorporar auxiliars d'infermeria i de geriatria.

Pel que fa al brot detectat a la Llar de Sant Josep de la Seu d'Urgell, les darreres dades facilitades per Salut indiquen que ara mateix hi ha 28 dels 75 residents i 14 dels 37 professionals afectats. En el cas de la residència Àngel Serafí Casanovas de Sort, encara hi ha 12 dels 28 residents i un dels 36 professionals afectats. Finalment, Salut ha informat que a l a residència Sant Roc de Bellver de Cerdanya ja no hi ha residents o professionals afectats per brot detectat fa unes setmanes.