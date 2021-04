La residència de Sort es manté en taronja per un positiu

SortLa residència Serafí Casanovas de Sort és l'única de l'Alt Pirineu i Aran que es manté en taronja, ja que hi ha un resident amb coronavirus. Tot i això, Salut apunta la possibilitat que pugui ser un positiu residual, ja que va tenir el covid-19 al gener. És per aquest motiu que el centre es manté taronja, de forma preventiva. La resta de residències de la demarcació, mentrestant, són totes verdes, és a dir que no hi ha cap cas de coronavirus.

Sort manté les restriccions

Justament, l'Ajuntament de Sort ha decidit prorrogar fins al 27 d'abril les mesures adicionals per frenar els alts índexs de contagi que hi ha al municipi. Això vol dir que es prorroga el tancament dels parcs infantils i les instal·lacions de titularitat municipal. A més, alguns serveis municipals també es poden veure afectats per aquestes mesures.

En aquests moments, a Sort el risc està a 1.560 punts (molt alt) i la velocitat de transmissió (Rt), a 1,20. Recordem que quan supera l'1 vol dir que el virus està en expansió, ja que cada malalt de covid-19 contagia a més d'una persona. Al conjunt del Pallars Sobirà el risc de rebrot també es manté molt alt, en 2.335, mentre que la velocitat de transmissió se situa en 2,12. Cal tenir en compte, però, que en zones poc poblades, la detecció de pocs casos fa pujar molt els índexs.