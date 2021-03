S’apròve eth prumèr convèni collectiu dera istòria des Pompièrs d’Aran

Vielha e MijaranEth Conselh d’Administracion de Pompièrs Emergéncies (CAPE) aprovèc eth passat diuendres eth prumèr convèni collectiu dera istòria des Pompièrs en Aran, dempús de dus ans de negociacions damb es representants des trabalhadors. Damb era implementacion deth nau modèl de gestion integrau d’emergéncies en Aran, s’inicièc eth procés d’integracion des diferents collectius qu’operauen enes emergéncies deth territòri, qu’enquiath moment auien situacions laboraus diferents, en tot arténher agropar tot eth personau ena madeisha empresa, Pompièrs Emergéncies SL.

En aguest sens, eth convèni aprovat, frut der acòrd entre era mesa negociadora de Pompièrs Emergéncies SL e es representants des trabalhadors deth còs, regularize aguesta situacion e servís entà balhar seguretat laborau per un costat e entà definir Grops Professionaus per aute, en tot perméter atau possibles promocions ena plantilha per miei des convocatòries oportunes.

Maria Vergés, sindica d’Aran declaraue que “aguest convèni represente un cas singular e unic, pr’amor que non i a antecedents de cap empresa qu’age ua cartèra tant variada coma era de Pompièrs Emergéncies SL, qu’aglutine escandiments de huec, eth Grop de Rescat en Montanha, transpòrt sanitari e proteccion civila, e ei un pas entà deuant fòrça important entà afiançar eth nau modèl de gestion integrau des emergéncies en Aran e era situacion laborau des sòns professionaus”.

D’un aute costat, era sindica d’Aran signèc tanben un acòrd entara creacion d’ua taula d’interlocucion permanenta entre representants deth Conselh Generau d’Aran e representants des trabalhadors, entà mantier ua interlocucion dirècta e periodica damb eth collectiu.