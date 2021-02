S’inície era vacunacion ath professorat dera Val d’Aran

A compdar d’aguesta tarde, en tot seguir eth plan de vacunacion gestionat peth departament de Salut dera Generalitat de Catalunya, s’inície era campanha de vacunacion contra eth covid-19 ath professorat des escòles e er institut deth territòri. Atau e coma a informat eth Departament, se vacunarà as docents menors de 55 que non agen estat diagnosticadi damb covid-19 enes darrèri 6 mesi.

“Er Espitau Val d’Aran recep 100 dòsis setmanaus dera vacuna d’AstraZeneca/Oxford per part deth Departament de Salut, e a compdar d’aué se començarà a administrar aguesta vacuna as docents des nòsti centres educatius, as que eth pròpri departament citarà via SMS”, explicaue era sindica d’Aran, Maria Vergés.

Ena Val d’Aran s’an administrat dejà, per un costat, es dues dòsis dera vacuna de Pfizer as usatgèrs/es dera residéncia Sant Antòni e eth centre de dia, ath personau sanitari e essenciau dera residéncia e er Espitau Val d’Aran e tanben ath personau de transpòrt sanitari. Per un aute costat, s’a començat a administrar era prumèra dòsi dera vacuna d’AstraZeneca a personau sanitari de dusau linha e personau essenciau, grop ath que pertanhen es docents.

Eth cicle d’administracion dera vacuna d’AstraZeneca/Oxford cònste de dues dòsis e era dusau s’administre entre 4 e 12 setmanes dempús dera prumèra.