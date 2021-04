La Seu s'uneix a una campanya que fomenta la identificació i esterilització d'animals de companyia

La Seu d'UrgellL'Ajuntament de la Seu d'Urgell s'ha adherit a la campanya 'Soc responsable 2021' que té com a objectiu fomentar la identificació i l'esterilització de gossos, gats i fures, conills i porcs vietnamites. La campanya, organitzada per la fundació FADA, i que compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, i que enguany compleix ja 10 anys, ofereix la possibilitat d'identificar-los i esterilitzar-los a un preu promocional gràcies a la col·laboració dels centres veterinaris solidaris.

És per això que l'Ajuntament urgellenc en vol fer difusió per tal que tots els veïns i veïnes que tinguin animals de companyia s'hi puguin acollir i gaudir de tots els seus avantatges. Per a més informació d'aquesta campanya es pot consultar el web www.socresponsable.org o bé trucar al telèfon 902 222 341. Actualment al municipi urgellenc hi ha dos centres veterinaris adherits a la campanya: el Centre Veterinari La Seu i el Centre Veterinari MOA, fins al 31 de maig del 2021.

Des de l'Ajuntament també han destacat la importància de censar els animals de companyia. Pel que fa a l'esterilització, han recordat que "també té diversos avantatges per a l'animal, com prevenir i evitar molts problemes de salut i de benestar general (emocional, físic i hormonal), evita naixements no desitjats, millora el comportament de l'animal perquè elimina el zel i, per tant, desapareix el risc de fuga, els marcatges, els comportaments agressius dels mascles i els animals esdevenen més dòcils".