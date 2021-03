Salut finalitza la instal·lació dels mòduls de suport per a l'activitat covid als CAP del Pirineu

El Pont de SuertTots els mòduls de suport per a l'activitat covid previstos als centres d'atenció primària (CAP) de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran quedaran instal·lats en els pròxims dies. Serà així després de la col·locació d'aquests equipaments prefabricats entre aquest dijous i divendres als municipis de Tremp, el Pont de Suert i la Pobla de Segur, que se sumen als ja instal·lats durant el mes de febrer a Oliana, la Seu d'Urgell i Sort i que ja estan en funcionament.

Aquest dijous es va col·locar el mòdul de Tremp, de 45m2; i aquest divendres han quedat instal·lats els del Pont de Suert, de 30m2; i el de la Pobla de Segur, de 15m2. Tanmateix, tots tres encara trigaran uns dies a posar-se en marxa. La voluntat és traslladar a aquests espais annexos l'activitat relacionada amb el coronavirus –proves PCR, tests ràpids, identificació de contactes, exploracions, etc.– per garantir els dobles circuits.

Als mòduls, s'hi podrà fer l'atenció a persones amb problemes respiratoris i símptomes del covid-19. Sobretot estan pensats per als CAP que ara tenen dificultats d'espai per mantenir un circuit separat entre l'atenció dels pacients amb sospita de covid-19 i els que hi van per altres motius. El desplegament d'aquestes estructures s'ha fet en espais propers als centres i seran gestionades pels mateixos equips d'atenció primària (EAP), que seran els que en decidiran l'ús concret.

Des de Salut han indicat que el desplegament de mòduls s'emmarca en el Pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària, amb l'objectiu d'oferir més espai i confort a la ciutadana i crear circuits diferenciats entre covid i no covid. El pla vol millorar l'accessibilitat i els processos, com també augmentar la resolució i atendre bé la cronicitat. Preveu la contractació de nous perfils als EAP, per la qual cosa era necessari disposar de més espais. A la Regió Sanitària, el pla compta amb una inversió de 910.000 euros fins al 2022. A tot Catalunya, aquest import ascendeix a gairebé 300 milions d'euros.