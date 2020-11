El sector turístic aranès demana solucions urgents

Unes 400 persones s'han manifestat aquest dijous al migdia a Vielha per reclamar a les diferents administracions mesures urgents pel sector turístic. La concentració aranesa ha reunit a representants del sector hoteler, de la restauració, d'allotjaments, turístics, comerciants, empreses d'esports d'aventura o guies de muntanya. Tots han sortit al carrer per reclamar mesures urgents pel sector turístic. Amb consignes com ' SOS Aran', 'No treballem, no paguem' o 'Stop impostos' han demanat a les diferents administracions suspendre el pagament d'impostos com l'IBI, la brossa o l'aigua per fer més suportable la situació que estan vivint per la pandèmia. Els manifestants també han demanat mesures territorialitzades.

El president del Grèmi d'Ostalaria dera Val d'Aran, Xacobé Bartolomé, s'ha mostrat contundent i ha dit que les restriccions de mobilitat aplicades "maten" el sector turístic de la Val d'Aran donat que no pot arribar ningú de fora. Pel president dels hotelers aranesos si no es reverteix aquesta mesura, el sector "està mort". Bartolomé ha qualificat la situació "d'insostenible" i ha demanat ser consultats i poder participar en la presa de decisions que afecten el sector.

A la concentració a la plaça de davant de l'Ajuntament de Vielha s'ha llegit un manifest molt aplaudit per tots concentrats. Posteriorment, la concentració s'ha traslladat a la C-28 i durant uns minuts els manifestants han tallat la carretera al seu pas per la capital aranesa. Els manifestants s'han fet sentir amb càntics de "volem treballar" acompanyats de soroll fent repicar les seves eines de treball com cassoles, tapadores o paelles i alguns amb pals d'esquí.

El Lionel, responsable d'un establiment turístic a Naut Aran, ha explicat que les mesures adoptades pel govern francès els afecten directament per la proximitat amb la frontera. Amb aquestes mesures i les restriccions de mobilitat a Catalunya "podran sobreviure", ha sentenciat aquest empresari aranès, que ha afegit que no els deixen "fer caixa" i poder facturar. Per tot, demana una compensació per cobrir els costos que tenen com els rebuts del lloguer, l'aigua, la brossa o l'IBI.

La Carme té allotjaments turístics a Arties i s'ha expressat en la mateixa línia. Pel pont del desembre les reserves són del 0% quan un altre any fregarien el 100% i les de Nadal són del 20%, amb possibilitat d'anul·lació a darrera hora. La Carme ha demanat més llibertat per gestionar els negocis i que pugui arribar gent de fora de Catalunya per "poder treballar".

Compromís proposa subvencions de fins a 3.000 per al sector de l’hostaleria

Fora de l'Aran, però també vinculat a aquest àmbit, el grup municipal de Compromís per la Seu ha proposat que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell habiliti una línia de subvencions de fins a 3.000 euros per al sector de l'hostaleria. El principal grup de l'oposició al consistori ha recordat que "a través d'una proposta de Compromís, l'Ajuntament de la Seu va acordar durant el plenari de novembre la gratuïtat de la taxa de via pública per a terrasses de bars i restaurants." Ara, ha afegit, "la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet també farà la devolució de la taxa d'escombraries durant el període de tancament total: del 14 de març al 10 de maig i del 17 d'octubre al 22 de novembre".

El grup de Compromís, però, creu que encara és insuficient i per això ha proposa aquesta línia de subvencions extraordinària de fins a 3.000 euros per al sector de l'hostaleria. Han recordat que "no s'han exhaurit les línies de subvenció que l'Ajuntament ha ofert fins ara i, en aquestes circumstàncies, l'administració pública més propera als ciutadans ha d'ajudar més que mai al teixit econòmic i empresarial de la Seu, tan castigat econòmicament per la crisi del COVID-19".

El seu portaveu, Òscar Ordeig, ha declarat que "des de Compromís volem estar al costat del sector de l'hostaleria tan afectat per les dures restriccions aplicades per la Generalitat" i considera que "cal aprovar amb caràcter d'urgència aquestes subvencions de fins a 3.000 euros per ajudar a un sector que està passant per una crisi molt dura amb tancaments i limitacions d'aforament".