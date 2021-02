Simulacres per saber com actuar en cas de risc de brot en una residència

El Departament de Salut duu a terme aquesta setmana una formació dirigida a responsables higiènic-sanitaris de les residències de les regions sanitàries l'Alt Pirineu i Aran i de Lleida per millorar les mesures de prevenció contra el covid-19 en aquests centres. Les sessions, que tenen lloc a l'Alberg Municipal de Bellpuig, es realitzen de forma presencial per mitjà de metodologia teòric-pràctica, i s'hi recreen diferents situacions reals en què els participants han de prendre decisions sobre aspectes com la sectorització d'espais, la definició de circuits o l'aplicació de mesures de prevenció d'infecció del virus.

La formació va a càrrec de tècniques de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i té com a objectiu que els responsables sanitaris de les residències assimilin el contingut dels protocols i els plans de contingència, posant-los en pràctica. Així, durant la sessió es donen eines per aprendre a sectoritzar espais correctament i, d'aquesta manera, crear zones diferenciades per ubicar-hi els residents en funció de si tenen o no risc d'infecció del virus o bé si presenten la malaltia del covid-19 (zones verdes, grogues i vermelles). També es mostra in situ com definir espais en funció del risc, com crear zones de transferència i com definir circuits per al personal, la cuina o la bugaderia, entre d'altres.

La jornada formativa finalitza amb una sessió de reflexió o de briefing on els participants posen en comú i analitzen els coneixements adquirits, i plantegen els dubtes que hagin sorgit.

En les 11 sessions de formació que hi ha programades durant aquesta setmana, hi passaran responsables sanitaris de 55 residències del Pirineu i Ponent.