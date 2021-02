Alt Àneu i el Govern presenten recursos al TSJC contra l'anul·lació de l'ampliació de Baqueira Beret

Alt ÀneuL'Ajuntament d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà, el Departament de Territori, i Baqueira Beret han presentat recursos de cassació contra l'anul·lació del projecte d'ampliació de les pistes d'esquí a la zona de la Peülla que va dictaminar el TSJC al novembre. L'alcalde d'Alt Àneu, Xavi Llena, ha explicat que el motiu del recurs és perquè el projecte té "valor econòmic" per a tota la comarca i pot servir per "sufragar el despoblament" que viu el municipi. En aquest sentit, consideren que s'ha fet una interpretació "molt restrictiva" de les normes referents al Pla d'ús rector del Parc Nacional d'Aigüestortes, ja que hi cap la possibilitat que a la zona perifèrica es puguin fer activitats noves sempre que hi hagi un informe favorable del Patronat.

Segons Llena, el jutge ha fet una interpretació molt restrictiva respecte de la norma sobre les activitats noves en zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i això afecta de ple al municipi d'Alt Àneu. En aquest sentit, l'alcalde recorda que la zona perifèrica serveix de "zona de transició" entre l'acció exterior i la zona de preservació interior actuant com una mena de "zona d'amortiment".

Ajuntament, Govern i Baqueira Beret han presentat per separat els recursos de cassació perquè consideren que "cadascú té els seus interessos" però la línia estratègica és la mateixa i estan en contacte en tot el procés. Llena desconeix els terminis judicials però creu que almenys fins d'aquí a un any i mig o dos no hi haurà una resposta judicial al recurs. D'altra banda, ha assegurat que Baqueira està treballant en una "línia alternativa" de desenvolupament del projecte.

En concret, segons Llena, el projecte suposava una connexió entre la zona de debutants de Bonaigua amb el remuntador de Peülla. Es tractaria de facilitar el tràmit entre les dues parts que ja existeixen i per tant, l'ampliació de pista seria "molt poca", ja que hi ha el mateix traçat. L'alcalde ha remarcat que poder desenvolupar aquest projecte implicaria donar més valor a l'estació, que és una de les "punteres d'Espanya" i portaria una millor economia al sector turístic de la comarca. Un turisme, que en els darrers 40 anys, s'ha convertit en el principal motor de l'economia de la zona arribant al 70 o 80% del total.

Al novembre el TSJC va declarar nul·la part de la modificació del pla especial urbanístic de l'àrea esquiable de Peülla-Montanyó-Rialba, aprovada el 2017 per la Generalitat. Concretament, impedeix la construcció d'un telecadira en aquesta zona, pel fet d'afectar una àrea perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes. A més, també rebutja que l'estació pugui abocar aigües residuals depurades al riu Bonaigua, ja que està declarat com a reserva de llúdrigues. D'aquesta manera, el tribunal va estimar el recurs presentat per l'entitat ecologista Ipcena, que quan es va fer pública l'anul·lació, va demanar la dimissió del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, per la declaració d'impacte ambiental que es fa fer sobre aquest projecte.